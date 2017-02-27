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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5647564856495650

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 380
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:09

  greenozon написав:Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)

заметил это полчаса назад, к чему бы это ?
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:14

  greenozon написав:Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)


какой был курс?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:19

  SILVER_UA написав:
  greenozon написав:Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)

заметил это полчаса назад, к чему бы это ?


наверное сдают много

З.Ы.
они не только бакс но и евро уронили, который как никрути должен дорожать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:26

  холява написав:Долярчик

Простите мня ......я даже боюсь представить какими суммами вы ворочаете .

А я і не приховую :mrgreen:
Вистачить на пів однухи в новобудові :oops:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:31

  SILVER_UA написав:
  greenozon написав:Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)

заметил это полчаса назад, к чему бы это ?


звідси випливає дуже цікавий висновок - курс керується програмою (ПЗ), яка працює 24 на 7 без людського втручання?
+50грн !
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