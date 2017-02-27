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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:09
greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
заметил это полчаса назад, к чему бы это ?
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:14
greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
какой был курс?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:19
SILVER_UA написав: greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
заметил это полчаса назад, к чему бы это ?
наверное сдают много
З.Ы.
они не только бакс но и евро уронили, который как никрути должен дорожать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:26
холява написав:Долярчик
Простите мня ......я даже боюсь представить какими суммами вы ворочаете .
А я і не приховую
Вистачить на пів однухи в новобудові
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:31
SILVER_UA написав: greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
заметил это полчаса назад, к чему бы это ?
звідси випливає дуже цікавий висновок - курс керується програмою (ПЗ), яка працює 24 на 7 без людського втручання?
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Вів 09 чер, 2020 00:47
jora
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