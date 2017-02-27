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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:09
greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
заметил это полчаса назад, к чему бы это ?
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:14
greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
какой был курс?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:19
SILVER_UA написав: greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
заметил это полчаса назад, к чему бы это ?
наверное сдают много
З.Ы.
они не только бакс но и евро уронили, который как никрути должен дорожать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:26
холява написав:Долярчик
Простите мня ......я даже боюсь представить какими суммами вы ворочаете .
А я і не приховую
Вистачить на пів однухи в новобудові
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:31
SILVER_UA написав: greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
заметил это полчаса назад, к чему бы это ?
звідси випливає дуже цікавий висновок - курс керується програмою (ПЗ), яка працює 24 на 7 без людського втручання?
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Додано: Нед 14 чер, 2020 15:19
proftpd66 написав: greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
какой был курс?
26.75 и так самый низкий из всех
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Додано: Нед 14 чер, 2020 15:21
greenozon написав: SILVER_UA написав: greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
заметил это полчаса назад, к чему бы это ?
звідси випливає дуже цікавий висновок - курс керується програмою (ПЗ), яка працює 24 на 7 без людського втручання?
не думаю. Если не было человеческого фактора, то постоянно несли бы убытки. ТАС в пятницу с вечера четверга евро по 30,19 принимал всего 10 минут с начала работы. Ровно столько хватило кому-то чтобы покурить, выпить кофе и включить компьютер.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 15:21
Libo написав: flyman написав: Libo написав:
Обвала на фондовом рынке уже не будет. V-shape recovery. Сейчас легко делается 5-10% в день. Просто покупается то, что сильно упало в марте. И всё. Вся аналитика и интуиция. Клондайк, процветание и обогащение. Каждый день шампанское и икра ложками. А еще Трамп к выборам обещал +10 тыщ поинтов к DOW предвирусного уровня...
Так быстро и легко люди еще никогда не обогащались, никогда так зажиточно они еще не жили.
Вопрос только в том, как долго эта малина в золоте еще продолжится.
лишилось малость - влаштувати безробітних на докризовому рівні.
Безробітні тоже хорошо устроились - грабят магазины, мародерствуют, от пуза нюхают и скорбят.
В обществе наступила гармония. Все довольны. Всех все устраивает.
Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов. Мэр Миниаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками "Проооостииии", иииии....... опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать. Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую.
Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег).......... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами).........
Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей "святого Флойда" это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!!! Мордой в дерьмо?!...... С нашим превеликим удовольствием!!!!! Всё, что прикажете, "Флойды"!!! И, что противно, что почти вся демократическая партия страны такова.
Не нагадує вам 1917 рік минулого століття і його тодішніх героїв?! Правда деякі залишалися живими! Ну а Коба Джугашвілі навіть став на довгі роки батьком нації!
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Додано: Нед 14 чер, 2020 15:23
Libo написав: flyman написав: Libo написав:
Обвала на фондовом рынке уже не будет. V-shape recovery. Сейчас легко делается 5-10% в день. Просто покупается то, что сильно упало в марте. И всё. Вся аналитика и интуиция. Клондайк, процветание и обогащение. Каждый день шампанское и икра ложками. А еще Трамп к выборам обещал +10 тыщ поинтов к DOW предвирусного уровня...
Так быстро и легко люди еще никогда не обогащались, никогда так зажиточно они еще не жили.
Вопрос только в том, как долго эта малина в золоте еще продолжится.
лишилось малость - влаштувати безробітних на докризовому рівні.
Безробітні тоже хорошо устроились - грабят магазины, мародерствуют, от пуза нюхают и скорбят.
В обществе наступила гармония. Все довольны. Всех все устраивает.
Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов. Мэр Миниаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками "Проооостииии", иииии....... опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать. Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую.
Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег).......... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами).........
Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей "святого Флойда" это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!!! Мордой в дерьмо?!...... С нашим превеликим удовольствием!!!!! Всё, что прикажете, "Флойды"!!! И, что противно, что почти вся демократическая партия страны такова.
Не нагадує вам 1917 рік минулого століття і його тодішніх героїв?! Правда деякі залишалися живими! Ну а Коба Джугашвілі навіть став на довгі роки батьком нації!
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Додано: Нед 14 чер, 2020 15:27
proftpd66 написав: greenozon написав:
Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)
какой был курс?
26,8 на вечір 13-го
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Вів 09 чер, 2020 00:47
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