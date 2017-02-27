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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:12
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:17
Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг ..
Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України з рівня Caa1 до B3, підтвердивши позитивний прогноз.
"Moody's Investors Service (Moody's) підвищило рейтинг довгострокових емісійних зобов'язань українського уряду та рейтинг незабезпеченої заборгованості емітента до рівня B3 з Caa1. Прогноз щодо рейтингів стабільний", - указується в повідомленні.
Як зазначається, цьому посприяло зменшення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також поліпшення ситуації після оголошення нової програми Stand-by від МВФ.
"Рішення про підвищення рейтингу також показує сподівання Moody's, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий за останні роки", - підкреслили в агентстві.
Сподіваюсь, що даний факт вплине на активність "справжніх" нерезів і не лише в плані гальмування виводу своїх коштів з ОВДП, а і в плані заведення їх новими нерезами, тим більше, що це вже не так проблематично завдяки Clearstream.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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