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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5648564956505651

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 380
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:12

  stas_rst написав:
  proftpd66 написав:
  greenozon написав:Альфа онлайн 26.73 (змінила курс на вихідних)


какой был курс?

26,8 на вечір 13-го

Альфа онлайн с обеда 13 по обед 14 был 26,75
не вводите в заблуждение :!:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:17

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг ..

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України з рівня Caa1 до B3, підтвердивши позитивний прогноз.
"Moody's Investors Service (Moody's) підвищило рейтинг довгострокових емісійних зобов'язань українського уряду та рейтинг незабезпеченої заборгованості емітента до рівня B3 з Caa1. Прогноз щодо рейтингів стабільний", - указується в повідомленні.
Як зазначається, цьому посприяло зменшення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також поліпшення ситуації після оголошення нової програми Stand-by від МВФ.
"Рішення про підвищення рейтингу також показує сподівання Moody's, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий за останні роки", - підкреслили в агентстві.

Сподіваюсь, що даний факт вплине на активність "справжніх" нерезів і не лише в плані гальмування виводу своїх коштів з ОВДП, а і в плані заведення їх новими нерезами, тим більше, що це вже не так проблематично завдяки Clearstream.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 5648564956505651
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