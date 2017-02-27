заметил это полчаса назад, к чему бы это ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:09
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:14
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:19
наверное сдают много
З.Ы.
они не только бакс но и евро уронили, который как никрути должен дорожать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:26
А я і не приховую
Вистачить на пів однухи в новобудові
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:31
звідси випливає дуже цікавий висновок - курс керується програмою (ПЗ), яка працює 24 на 7 без людського втручання?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 15:19
Додано: Нед 14 чер, 2020 15:21
не думаю. Если не было человеческого фактора, то постоянно несли бы убытки. ТАС в пятницу с вечера четверга евро по 30,19 принимал всего 10 минут с начала работы. Ровно столько хватило кому-то чтобы покурить, выпить кофе и включить компьютер.
Додано: Нед 14 чер, 2020 15:27
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:12
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:17
Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг ..
Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України з рівня Caa1 до B3, підтвердивши позитивний прогноз.
"Moody's Investors Service (Moody's) підвищило рейтинг довгострокових емісійних зобов'язань українського уряду та рейтинг незабезпеченої заборгованості емітента до рівня B3 з Caa1. Прогноз щодо рейтингів стабільний", - указується в повідомленні.
Як зазначається, цьому посприяло зменшення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також поліпшення ситуації після оголошення нової програми Stand-by від МВФ.
"Рішення про підвищення рейтингу також показує сподівання Moody's, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий за останні роки", - підкреслили в агентстві.
Сподіваюсь, що даний факт вплине на активність "справжніх" нерезів і не лише в плані гальмування виводу своїх коштів з ОВДП, а і в плані заведення їх новими нерезами, тим більше, що це вже не так проблематично завдяки Clearstream.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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