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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5648564956505651

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 380
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:46

  Василь-Рівне написав:Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України з рівня Caa1 до B3, підтвердивши позитивний прогноз.
"Moody's Investors Service (Moody's) підвищило рейтинг довгострокових емісійних зобов'язань українського уряду та рейтинг незабезпеченої заборгованості емітента до рівня B3 з Caa1. Прогноз щодо рейтингів стабільний", - указується в повідомленні.
Як зазначається, цьому посприяло зменшення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також поліпшення ситуації після оголошення нової програми Stand-by від МВФ.
"Рішення про підвищення рейтингу також показує сподівання Moody's, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий за останні роки", - підкреслили в агентстві.

Сподіваюсь, що даний факт вплине на активність "справжніх" нерезів і не лише в плані гальмування виводу своїх коштів з ОВДП, а і в плані заведення їх новими нерезами, тим більше, що це вже не так проблематично завдяки Clearstream.


C чего вы взяли, что это изменение на что-то повлияет, если оно лишь подтягивает по уровню рисков наши бумаги к рейтингам S&P и Fitch, актуальным уже много месяцев?

После глубокой лужи с рейтингами Греции в 2011-м Moody's исповедует консервативную стратегию по всем EM. Посмотрите для интереса рейтинги других развивающихся стран (той же Греции) - они будут дисконтированы на 1-2 пункта..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:51

  холява написав:Долярчик

Простите мня ......я даже боюсь представить какими суммами вы ворочаете .

100 долярчиків місяць
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:08

  Qwerty написав:Не нагадує вам 1917 рік минулого століття і його тодішніх героїв?! Правда деякі залишалися живими! Ну а Коба Джугашвілі навіть став на довгі роки батьком нації!

нагадуе бумеранг цветных революций, который вернулся хозяину в голову. неплохо бы ешо, чтобы нашёлся свой дом профсоюзов и среди случайных людей там опынылись либо и все кому так нравится запах жаренного...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:43

  чик написав:
  Qwerty написав:Не нагадує вам 1917 рік минулого століття і його тодішніх героїв?! Правда деякі залишалися живими! Ну а Коба Джугашвілі навіть став на довгі роки батьком нації!

нагадуе бумеранг цветных революций, который вернулся хозяину в голову. неплохо бы ешо, чтобы нашёлся свой дом профсоюзов и среди случайных людей там опынылись либо и все кому так нравится запах жаренного...

Это коцабская песня. По крайней мере, у нас банда зека сама все сделала для того, чтоб революция состоялась, начиная с избиения мирных студентов, лежачих, не сопротивляющихся, заканчивая похищениями и убийствами активистов и расстрелами на поражение безоружных людей с деревянными щитами.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:48

  hxbbgaf написав:Это коцабская песня. По крайней мере, у нас банда зека сама все сделала для того, чтоб революция состоялась, начиная с избиения мирных студентов, лежачих, не сопротивляющихся, заканчивая похищениями и убийствами активистов и расстрелами на поражение безоружных людей с деревянными щитами.

Но и все влады после этого только заметали следы.
И никто не пояснил про "винтовку Пашинского", "снайперов Парубия", "группу Парасюка" и т.д.
И что за снайперы? Почему репортёры "как знали" куда будут стрелять, поэтому камеры смотрели "куда надо"?

Да ещё куча вопросов, и ни на один ни Петя, ни Вова - не ответили
Украина - богатая страна!
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  #<1 ... 5648564956505651
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