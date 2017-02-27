Василь-Рівне написав:Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України з рівня Caa1 до B3, підтвердивши позитивний прогноз. "Moody's Investors Service (Moody's) підвищило рейтинг довгострокових емісійних зобов'язань українського уряду та рейтинг незабезпеченої заборгованості емітента до рівня B3 з Caa1. Прогноз щодо рейтингів стабільний", - указується в повідомленні. Як зазначається, цьому посприяло зменшення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також поліпшення ситуації після оголошення нової програми Stand-by від МВФ. "Рішення про підвищення рейтингу також показує сподівання Moody's, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий за останні роки", - підкреслили в агентстві.
Сподіваюсь, що даний факт вплине на активність "справжніх" нерезів і не лише в плані гальмування виводу своїх коштів з ОВДП, а і в плані заведення їх новими нерезами, тим більше, що це вже не так проблематично завдяки Clearstream.
C чего вы взяли, что это изменение на что-то повлияет, если оно лишь подтягивает по уровню рисков наши бумаги к рейтингам S&P и Fitch, актуальным уже много месяцев?
После глубокой лужи с рейтингами Греции в 2011-м Moody's исповедует консервативную стратегию по всем EM. Посмотрите для интереса рейтинги других развивающихся стран (той же Греции) - они будут дисконтированы на 1-2 пункта..
Qwerty написав:Не нагадує вам 1917 рік минулого століття і його тодішніх героїв?! Правда деякі залишалися живими! Ну а Коба Джугашвілі навіть став на довгі роки батьком нації!
нагадуе бумеранг цветных революций, который вернулся хозяину в голову. неплохо бы ешо, чтобы нашёлся свой дом профсоюзов и среди случайных людей там опынылись либо и все кому так нравится запах жаренного...
Qwerty написав:Не нагадує вам 1917 рік минулого століття і його тодішніх героїв?! Правда деякі залишалися живими! Ну а Коба Джугашвілі навіть став на довгі роки батьком нації!
нагадуе бумеранг цветных революций, который вернулся хозяину в голову. неплохо бы ешо, чтобы нашёлся свой дом профсоюзов и среди случайных людей там опынылись либо и все кому так нравится запах жаренного...
Это коцабская песня. По крайней мере, у нас банда зека сама все сделала для того, чтоб революция состоялась, начиная с избиения мирных студентов, лежачих, не сопротивляющихся, заканчивая похищениями и убийствами активистов и расстрелами на поражение безоружных людей с деревянными щитами.
hxbbgaf написав:Это коцабская песня. По крайней мере, у нас банда зека сама все сделала для того, чтоб революция состоялась, начиная с избиения мирных студентов, лежачих, не сопротивляющихся, заканчивая похищениями и убийствами активистов и расстрелами на поражение безоружных людей с деревянными щитами.
Но и все влады после этого только заметали следы. И никто не пояснил про "винтовку Пашинского", "снайперов Парубия", "группу Парасюка" и т.д. И что за снайперы? Почему репортёры "как знали" куда будут стрелять, поэтому камеры смотрели "куда надо"?
Да ещё куча вопросов, и ни на один ни Петя, ни Вова - не ответили