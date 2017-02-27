Василь-Рівне написав:Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України з рівня Caa1 до B3, підтвердивши позитивний прогноз.
"Moody's Investors Service (Moody's) підвищило рейтинг довгострокових емісійних зобов'язань українського уряду та рейтинг незабезпеченої заборгованості емітента до рівня B3 з Caa1. Прогноз щодо рейтингів стабільний", - указується в повідомленні.
Як зазначається, цьому посприяло зменшення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також поліпшення ситуації після оголошення нової програми Stand-by від МВФ.
"Рішення про підвищення рейтингу також показує сподівання Moody's, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий за останні роки", - підкреслили в агентстві.
Сподіваюсь, що даний факт вплине на активність "справжніх" нерезів і не лише в плані гальмування виводу своїх коштів з ОВДП, а і в плані заведення їх новими нерезами, тим більше, що це вже не так проблематично завдяки Clearstream.
C чего вы взяли, что это изменение на что-то повлияет, если оно лишь подтягивает по уровню рисков наши бумаги к рейтингам S&P и Fitch, актуальным уже много месяцев?
После глубокой лужи с рейтингами Греции в 2011-м Moody's исповедует консервативную стратегию по всем EM. Посмотрите для интереса рейтинги других развивающихся стран (той же Греции) - они будут дисконтированы на 1-2 пункта..