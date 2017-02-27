Василь-Рівне написав:Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України з рівня Caa1 до B3, підтвердивши позитивний прогноз. "Moody's Investors Service (Moody's) підвищило рейтинг довгострокових емісійних зобов'язань українського уряду та рейтинг незабезпеченої заборгованості емітента до рівня B3 з Caa1. Прогноз щодо рейтингів стабільний", - указується в повідомленні. Як зазначається, цьому посприяло зменшення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також поліпшення ситуації після оголошення нової програми Stand-by від МВФ. "Рішення про підвищення рейтингу також показує сподівання Moody's, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий за останні роки", - підкреслили в агентстві.
Сподіваюсь, що даний факт вплине на активність "справжніх" нерезів і не лише в плані гальмування виводу своїх коштів з ОВДП, а і в плані заведення їх новими нерезами, тим більше, що це вже не так проблематично завдяки Clearstream.
C чего вы взяли, что это изменение на что-то повлияет, если оно лишь подтягивает по уровню рисков наши бумаги к рейтингам S&P и Fitch, актуальным уже много месяцев?
После глубокой лужи с рейтингами Греции в 2011-м Moody's исповедует консервативную стратегию по всем EM. Посмотрите для интереса рейтинги других развивающихся стран (той же Греции) - они будут дисконтированы на 1-2 пункта..
господа на правах оффтопа выходного спрошу здесь ибо тут живая тема
где быстро ( за 5-10 дней) выгодно взять в долг 135 000 грн наличкой ? рассматриваем только банки . Желательно на года полтора два , конечно можно будет наверное взять на более короткий строк и перекредитоватся
спасибо за ответы , если не хотите засорять ветку ( хотя как по мне тут и так много оффтопа) то пишите в личку
yama написав:господа на правах оффтопа выходного спрошу здесь ибо тут живая тема
где быстро ( за 5-10 дней) выгодно взять в долг 135 000 грн наличкой ? рассматриваем только банки . Желательно на года полтора два , конечно можно будет наверное взять на более короткий строк и перекредитоватся
спасибо за ответы , если не хотите засорять ветку ( хотя как по мне тут и так много оффтопа) то пишите в личку
Абанк наливает от души. А Вы в курсе ставки? Кеш-кредит будет под процентов 60
yama написав:господа на правах оффтопа выходного спрошу здесь ибо тут живая тема
где быстро ( за 5-10 дней) выгодно взять в долг 135 000 грн наличкой ? рассматриваем только банки . Желательно на года полтора два , конечно можно будет наверное взять на более короткий строк и перекредитоватся
спасибо за ответы , если не хотите засорять ветку ( хотя как по мне тут и так много оффтопа) то пишите в личку
Абанк наливает от души. А Вы в курсе ставки? Кеш-кредит будет под процентов 60
под 60% так это проще с кредиток снять в банкоматах ... так же выйдет если не меньше. Овчинка выделки стоит надо выкупить хороший кусочек, как раз не хватает
di2gard написав:Все зависит от уровня поддержки местного населения. Для захвата Славянска (почти 100тыс населения) на первом этапе (захват милиции) хватило 8 бойцов.
Що за побрехеньки?
12 апреля прошлого года славянский городской отдел милиции был захвачен группой боевиков под предводительством Игоря Гиркина-Стрелкова. Как позже рассказывал в своем интервью Гиркин, боевики приехали в город прямиком из Крыма небольшой группой в 52 человека. https://www.pravda.com.ua/articles/2015/04/15/7064754/