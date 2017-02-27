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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5648564956505651

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 380
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:46

  Василь-Рівне написав:Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України з рівня Caa1 до B3, підтвердивши позитивний прогноз.
"Moody's Investors Service (Moody's) підвищило рейтинг довгострокових емісійних зобов'язань українського уряду та рейтинг незабезпеченої заборгованості емітента до рівня B3 з Caa1. Прогноз щодо рейтингів стабільний", - указується в повідомленні.
Як зазначається, цьому посприяло зменшення короткострокових викликів щодо фінансування України, а також поліпшення ситуації після оголошення нової програми Stand-by від МВФ.
"Рішення про підвищення рейтингу також показує сподівання Moody's, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий за останні роки", - підкреслили в агентстві.

Сподіваюсь, що даний факт вплине на активність "справжніх" нерезів і не лише в плані гальмування виводу своїх коштів з ОВДП, а і в плані заведення їх новими нерезами, тим більше, що це вже не так проблематично завдяки Clearstream.


C чего вы взяли, что это изменение на что-то повлияет, если оно лишь подтягивает по уровню рисков наши бумаги к рейтингам S&P и Fitch, актуальным уже много месяцев?

После глубокой лужи с рейтингами Греции в 2011-м Moody's исповедует консервативную стратегию по всем EM. Посмотрите для интереса рейтинги других развивающихся стран (той же Греции) - они будут дисконтированы на 1-2 пункта..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Да ещё куча вопросов, и ни на один ни Петя, ни Вова - не ответили


немає політичної волі
може років за 20-50 розкриють
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:02

Ускорившийся побег нерезов более красноречив чем балобольство мудисов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

господа на правах оффтопа выходного спрошу здесь ибо тут живая тема

где быстро ( за 5-10 дней) выгодно взять в долг 135 000 грн наличкой ? рассматриваем только банки . Желательно на года полтора два , конечно можно будет наверное взять на более короткий строк и перекредитоватся

спасибо за ответы , если не хотите засорять ветку ( хотя как по мне тут и так много оффтопа) то пишите в личку
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:20

  yama написав:господа на правах оффтопа выходного спрошу здесь ибо тут живая тема

где быстро ( за 5-10 дней) выгодно взять в долг 135 000 грн наличкой ? рассматриваем только банки . Желательно на года полтора два , конечно можно будет наверное взять на более короткий строк и перекредитоватся

спасибо за ответы , если не хотите засорять ветку ( хотя как по мне тут и так много оффтопа) то пишите в личку

Абанк наливает от души. А Вы в курсе ставки? Кеш-кредит будет под процентов 60
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:48

  Вкладчик1234 написав:
  yama написав:господа на правах оффтопа выходного спрошу здесь ибо тут живая тема

где быстро ( за 5-10 дней) выгодно взять в долг 135 000 грн наличкой ? рассматриваем только банки . Желательно на года полтора два , конечно можно будет наверное взять на более короткий строк и перекредитоватся

спасибо за ответы , если не хотите засорять ветку ( хотя как по мне тут и так много оффтопа) то пишите в личку

Абанк наливает от души. А Вы в курсе ставки? Кеш-кредит будет под процентов 60

под 60% так это проще с кредиток снять в банкоматах ... так же выйдет если не меньше.
Овчинка выделки стоит :) надо выкупить хороший кусочек, как раз не хватает
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  di2gard написав:Все зависит от уровня поддержки местного населения. Для захвата Славянска (почти 100тыс населения) на первом этапе (захват милиции) хватило 8 бойцов.


Що за побрехеньки?
12 апреля прошлого года славянский городской отдел милиции был захвачен группой боевиков под предводительством Игоря Гиркина-Стрелкова.
Как позже рассказывал в своем интервью Гиркин, боевики приехали в город прямиком из Крыма небольшой группой в 52 человека. https://www.pravda.com.ua/articles/2015/04/15/7064754/



Це не рахуючи уже завербованих агентів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:26

  SILVER_UA написав:Альфа онлайн с обеда 13 по обед 14 был 26,75
не вводите в заблуждение :!:

я пропустив "онлайн". Соррі. Курс банку на касі був той, що й вказав.
stas_rst
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