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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 00:39
yama написав:
75% годовых? какой банк?
Абанк.
Детали не уточнял.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 01:18
Moneta написав:
Ускорившийся побег нерезов более красноречив чем балобольство мудисов.
не читал тему, дайте ссылку на первоисточник.
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