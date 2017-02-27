Абанк.
Детали не уточнял.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 00:39
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Додано: Пон 15 чер, 2020 01:18
Додано: Пон 15 чер, 2020 01:45
на кредитках на снятие нала могут быть свои лимиты - например у привата 20К за 3 часа
... снял например 20К, а банк после снятие срезал лимит
кроме того если например есть кредитки в трёх банках - 2 опусташить, а третью оставить на перекредитование - то вот как по мне третий банк через какоете время может порезать лимит
... а так думаю (ну конечно это ИМХО) в один в день согласно лимитов карты на снятие нала всё снимится чудесным образом
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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