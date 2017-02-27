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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5649565056515652

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 380
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:39

  yama написав:75% годовых? какой банк?

Абанк.
Детали не уточнял.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 01:18

  Moneta написав:Ускорившийся побег нерезов более красноречив чем балобольство мудисов.

не читал тему, дайте ссылку на первоисточник.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 01:45

  yama написав:если я начну снимать с кредиток наличные тогда на других кредитках насколько быстро порежут кредитный лимит? я успею снять по 25к - 4% с двух кредиток за день?


на кредитках на снятие нала могут быть свои лимиты - например у привата 20К за 3 часа
... снял например 20К, а банк после снятие срезал лимит
кроме того если например есть кредитки в трёх банках - 2 опусташить, а третью оставить на перекредитование - то вот как по мне третий банк через какоете время может порезать лимит
... а так думаю (ну конечно это ИМХО) в один в день согласно лимитов карты на снятие нала всё снимится чудесным образом
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 06:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:под 60% так это проще с кредиток снять в банкоматах ... так же выйдет если не меньше.


Мені з ідеї дзвонили - парили під 15%, але з комісами. Щоб взнати точно треба звертатись. Є в них і кредитка Card Blanche Blue - Для зняття готівки в банкоматах
ставка 2%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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