Вони, що газет не читають (С)...облікову ж ставку знизили до 6%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:13
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:17
Как говорят в Быстрогрошах, многие полученный кредит не могут погасить, поэтому мы должны держать высокий процент, чтобы немного заработать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А який тоді у них прОцент, якщо мені від озвучених 75%, якась невимушена злість появляється?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:30
Я спрошу сегодня, мне часто звонят оттуда, требуют, чтобы я сдал местонахождение некоего Красноголова из Облавтодора, некоего Ясенского и какой-то Снежаны, которые не отдают им кредиты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:34
Есть ещё кредитки без грейса, и там ставка 26-28% годовых. Я создавал тему "кеш-кредитки", но она не особо пользуется популярностью
Украина - богатая страна!
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:41
мне тоже раньше звонили по поводу каких-то двух м.удаков
раньше я им говорил не знаю таких и спрашивал почему они не звонили мне, када давали им кредит, или просто посылал на йух. на них не действовало, продолжали звонить.
а потом на их вопросы начал отвечать - вы опоздали, похоронили на прошлой(позапрошлой) неделе, отмучались. у них возникал изумлённый вопрос "как похоронили?", мой ответ "ну как хоронят - в землю".
вроде отъепались.тьфу-тьфу-тьфу
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:42
Народ, идите на банковскую тему и там обсуждайте.
Вы тут наваяете (или наваляете), а модератору Ирине потом чистить...
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