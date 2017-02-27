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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5649565056515652

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 380
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:13

  ruvex написав:
  Вкладчик1234 написав:Абанк наливает от души. А Вы в курсе ставки? Кеш-кредит будет под процентов 60

От 100К за 75%, буквально было предложение в пятницу от упомянутого банка.


Вони, що газет не читають (С)...облікову ж ставку знизили до 6% :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:17

  vovamuha007 написав:
  ruvex написав:
  Вкладчик1234 написав:Абанк наливает от души. А Вы в курсе ставки? Кеш-кредит будет под процентов 60

От 100К за 75%, буквально было предложение в пятницу от упомянутого банка.


Вони, що газет не читають (С)...облікову ж ставку знизили до 6% :)


Как говорят в Быстрогрошах, многие полученный кредит не могут погасить, поэтому мы должны держать высокий процент, чтобы немного заработать. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Как говорят в Быстрогрошах, многие полученный кредит не могут погасить, поэтому мы должны держать высокий процент, чтобы немного заработать.

А який тоді у них прОцент, якщо мені від озвучених 75%, якась невимушена злість появляється? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:30

  Долярчик написав:
  freeze написав:Как говорят в Быстрогрошах, многие полученный кредит не могут погасить, поэтому мы должны держать высокий процент, чтобы немного заработать.

А який тоді у них прОцент, якщо мені від озвучених 75%, якась невимушена злість появляється? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Я спрошу сегодня, мне часто звонят оттуда, требуют, чтобы я сдал местонахождение некоего Красноголова из Облавтодора, некоего Ясенского и какой-то Снежаны, которые не отдают им кредиты. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:34

Есть ещё кредитки без грейса, и там ставка 26-28% годовых. Я создавал тему "кеш-кредитки", но она не особо пользуется популярностью
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:41

  freeze написав:
  Долярчик написав:
  freeze написав:Как говорят в Быстрогрошах, многие полученный кредит не могут погасить, поэтому мы должны держать высокий процент, чтобы немного заработать.

А який тоді у них прОцент, якщо мені від озвучених 75%, якась невимушена злість появляється? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Я спрошу сегодня, мне часто звонят оттуда, требуют, чтобы я сдал местонахождение некоего Красноголова из Облавтодора, некоего Ясенского и какой-то Снежаны, которые не отдают им кредиты. :mrgreen:


мне тоже раньше звонили по поводу каких-то двух м.удаков
раньше я им говорил не знаю таких и спрашивал почему они не звонили мне, када давали им кредит, или просто посылал на йух. на них не действовало, продолжали звонить.
а потом на их вопросы начал отвечать - вы опоздали, похоронили на прошлой(позапрошлой) неделе, отмучались. у них возникал изумлённый вопрос "как похоронили?", мой ответ "ну как хоронят - в землю".
вроде отъепались.тьфу-тьфу-тьфу
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:42

Народ, идите на банковскую тему и там обсуждайте.
Вы тут наваяете (или наваляете), а модератору Ирине потом чистить...
Искатель
 
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