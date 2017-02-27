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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5649565056515652>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 380
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:26

  SILVER_UA написав:Альфа онлайн с обеда 13 по обед 14 был 26,75
не вводите в заблуждение :!:

я пропустив "онлайн". Соррі. Курс банку на касі був той, що й вказав.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 01:18

  Moneta написав:Ускорившийся побег нерезов более красноречив чем балобольство мудисов.

не читал тему, дайте ссылку на первоисточник.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:18

Утренние курсы, 9-10:

Харьков 26.70 - 26.76
Курсы наличного доллара ровные, большинство предложений ПОВ:
26.70 - 26.76(77), опт.

Сумы 26.65 - 26.75
Полтава 26.67 - 26.75

Вчера днем: Харьков 26.72 - 26.77, Сумы 26.65 - 26.75, Полтава 26.67 - 26.75
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:24

Изменение наличного курса доллара за 4 недели:

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:31

  yama написав:
  Moneta написав:Ускорившийся побег нерезов более красноречив чем балобольство мудисов.

не читал тему, дайте ссылку на первоисточник.


відмотайте пару сторінок назад пошукавши дописи колеги многозета (zzzzzz)
він дає наочну таблицю по бумагам, там і побачите тренд
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Продолжим расти?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:39

Американские фючерсы с утра -3%. Так что нерезиденты скорей всего ускорят выход.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:03

  Captain Obvious написав:Продолжим расти?

А какие реальные причины снижаться?Получение транша уже отыграли,экономика по-прежнему не растет,бюджет недополучает примерно 30% от прошлогоднего.А если хотите позитива-читайте Шмыгаля или Василия из Ровно :mrgreen:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До бюджету Фонду соціального страхування України упродовж травня 2020 року надійшло 1,856 млрд гривень частки єдиного внеску, що на 0,423 млрд гривень, або 18,6% менше від прогнозного показника.

Усього з початку року на рахунок Фонду від частки ЄСВ надійшло 10,066 млрд грн, що менше плану на 1,097 млрд грн, або 9,8%.

Невиконання дохідної частини бюджету Фонду пов’язано, зокрема, з нижчим від прогнозованого розміром фонду оплати праці по країні, зменшенням обсягів виробництва під час пандемії.

З метою забезпечення стабільної роботи Фонду 20 травня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо надання ФССУ фінансової допомоги з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у розмірі 2,279 млрд грн, з яких 1,808 млрд грн Фонд має повернути державі. Комітет ВРУ з питань бюджету 03 червня 2020 року погодив виділення зазначених коштів, фінансова допомога буде надана Фонду після внесення змін до річного бюджету.

Зазначимо, надходження в розмірі 9,5727% єдиного внеску є основним джерелом доходів Фонду соціального страхування України та направляються на фінансування матеріального забезпечення, страхових виплат і медико-соціальних послуг для 12,3 млн застрахованих осіб і понад 205 тисяч потерпілих на виробництві та їх родин.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:22

heineken
Можно найти много аргументов как за рост гривны, так и ее падение. Но это не работает. Единственное что оказывает влияние на курс, это предложение/спрос и желания НБУ. Сейчас НБУ хочет немного поднять курс гривны что бы угодить Минфину в выполнении бюджета.
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