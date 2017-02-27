я пропустив "онлайн". Соррі. Курс банку на касі був той, що й вказав.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:26
Додано: Пон 15 чер, 2020 01:18
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:18
Утренние курсы, 9-10:
Харьков 26.70 - 26.76
Курсы наличного доллара ровные, большинство предложений ПОВ:
26.70 - 26.76(77), опт.
Сумы 26.65 - 26.75
Полтава 26.67 - 26.75
Вчера днем: Харьков 26.72 - 26.77, Сумы 26.65 - 26.75, Полтава 26.67 - 26.75
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:31
відмотайте пару сторінок назад пошукавши дописи колеги многозета (zzzzzz)
він дає наочну таблицю по бумагам, там і побачите тренд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Продолжим расти?
Додано: Пон 15 чер, 2020 09:39
Американские фючерсы с утра -3%. Так что нерезиденты скорей всего ускорят выход.
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:03
А какие реальные причины снижаться?Получение транша уже отыграли,экономика по-прежнему не растет,бюджет недополучает примерно 30% от прошлогоднего.А если хотите позитива-читайте Шмыгаля или Василия из Ровно
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
До бюджету Фонду соціального страхування України упродовж травня 2020 року надійшло 1,856 млрд гривень частки єдиного внеску, що на 0,423 млрд гривень, або 18,6% менше від прогнозного показника.
Усього з початку року на рахунок Фонду від частки ЄСВ надійшло 10,066 млрд грн, що менше плану на 1,097 млрд грн, або 9,8%.
Невиконання дохідної частини бюджету Фонду пов’язано, зокрема, з нижчим від прогнозованого розміром фонду оплати праці по країні, зменшенням обсягів виробництва під час пандемії.
З метою забезпечення стабільної роботи Фонду 20 травня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо надання ФССУ фінансової допомоги з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 у розмірі 2,279 млрд грн, з яких 1,808 млрд грн Фонд має повернути державі. Комітет ВРУ з питань бюджету 03 червня 2020 року погодив виділення зазначених коштів, фінансова допомога буде надана Фонду після внесення змін до річного бюджету.
Зазначимо, надходження в розмірі 9,5727% єдиного внеску є основним джерелом доходів Фонду соціального страхування України та направляються на фінансування матеріального забезпечення, страхових виплат і медико-соціальних послуг для 12,3 млн застрахованих осіб і понад 205 тисяч потерпілих на виробництві та їх родин.
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:22
heineken
Можно найти много аргументов как за рост гривны, так и ее падение. Но это не работает. Единственное что оказывает влияние на курс, это предложение/спрос и желания НБУ. Сейчас НБУ хочет немного поднять курс гривны что бы угодить Минфину в выполнении бюджета.
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