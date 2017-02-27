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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:25
Жижа смотрит вниз, рубасик - вверх (уже 70+ )
Факторов для укрепления - нет
Украина - богатая страна!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:28
heineken написав: Captain Obvious написав:
Продолжим расти?
А какие реальные причины снижаться?Получение транша уже отыграли,экономика по-прежнему не растет,бюджет недополучает примерно 30% от прошлогоднего.А если хотите позитива-читайте Шмыгаля или Василия из Ровно
обнищание народа, снижение спроса на импорт?
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