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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56505651565256535654>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 381
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:25

Жижа смотрит вниз, рубасик - вверх (уже 70+ )
Факторов для укрепления - нет
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:28

  heineken написав:
  Captain Obvious написав:Продолжим расти?

А какие реальные причины снижаться?Получение транша уже отыграли,экономика по-прежнему не растет,бюджет недополучает примерно 30% от прошлогоднего.А если хотите позитива-читайте Шмыгаля или Василия из Ровно :mrgreen:

обнищание народа, снижение спроса на импорт?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:35

Портфель нерезів опустився менше 100 млрд. У п'ятницю скинули -723 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:41

в 2014 ВВП Украины упал на 6,8%

по прогнозу МВФ, в 2020 ВВП Украины может упасть на 8,2% !
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:42

Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям збирати з імпортерів по всій країні винагороду за авторський контент з кожного проданого смартфона, планшета, телевізора і навіть офісного паперу.
В Україні у 2020 році майже на 5% можуть подорожчати смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери та офісний папір. Після ухвалення закону про управління майновими правами правовласників та рішень Мінекономіки почне працювати збір за приватне копіювання.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/661666/
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа, что межбанк?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:48

  jump написав:Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям збирати з імпортерів по всій країні винагороду за авторський контент з кожного проданого смартфона, планшета, телевізора і навіть офісного паперу.
В Україні у 2020 році майже на 5% можуть подорожчати смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери та офісний папір. Після ухвалення закону про управління майновими правами правовласників та рішень Мінекономіки почне працювати збір за приватне копіювання.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/661666/

Они уху ели ? У меня на телефоне нет ни одной их говнопесенки и не планирую, с какого перепугу я должен это оплачивать ? А бумага при чём ? что то я из статьи не увидел что не так с бумагой.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:55

  alex_dvornichenko написав:
  jump написав:Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям збирати з імпортерів по всій країні винагороду за авторський контент з кожного проданого смартфона, планшета, телевізора і навіть офісного паперу.
В Україні у 2020 році майже на 5% можуть подорожчати смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери та офісний папір. Після ухвалення закону про управління майновими правами правовласників та рішень Мінекономіки почне працювати збір за приватне копіювання.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/661666/

Они уху ели ? У меня на телефоне нет ни одной их говнопесенки и не планирую, с какого перепугу я должен это оплачивать ? А бумага при чём ? что то я из статьи не увидел что не так с бумагой.


"Документ пропонує сплачувати відсоток за потенційну можливість здійснення копії."

Опять наши "нерадивые студенты" скопировали реферат "старшего брата". Там есть "закон Михалкова" или "налог Михалкова". Суть та же: т.к. правительство не может контролировать создание копий "авторских материалов", вводится налог на цифровые носители, который потом якобы должен распределяться между "пострадавшими авторами или владельцами" (конечно никто ничего на самом деле не распределят).
Аналогично "дорожному сбору" в цене топлива, который потом неизвестно куда девается, а на дороги всё равно выделяют из бюджета :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:02

Банки в пятницу получили 5-летний рефинанс от НБУ на 2,2 млрд.грн под 6% и по странному стечению обстоятельств портфель нерезидентов за пятницу сократился на 723 млн.грн.



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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:05

  jump написав:Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям збирати з імпортерів по всій країні винагороду за авторський контент з кожного проданого смартфона, планшета, телевізора і навіть офісного паперу.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/661666/


Логіка збору передбачає, що кожен власник смартфона чи телевізора завантажує на пристрій музику, фільми та електроні книги і безкоштовно їх споживає. Через це страждають автори контенту.

Для надання правовласникам винагороди імпортери техніки повинні включити у вартість товару збір за приватне копіювання і виплачувати його організації колективного управління (ОКУ), а вона виплачуватиме винагороду авторам.


это шутка? Если я не пользуюсь никаким местным контентом и не желаю им пользоваться, почему я должен за него платить? :?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 15 чер, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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