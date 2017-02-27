А какие реальные причины снижаться?Получение транша уже отыграли,экономика по-прежнему не растет,бюджет недополучает примерно 30% от прошлогоднего.А если хотите позитива-читайте Шмыгаля или Василия из Ровно
Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям збирати з імпортерів по всій країні винагороду за авторський контент з кожного проданого смартфона, планшета, телевізора і навіть офісного паперу. В Україні у 2020 році майже на 5% можуть подорожчати смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери та офісний папір. Після ухвалення закону про управління майновими правами правовласників та рішень Мінекономіки почне працювати збір за приватне копіювання. https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/661666/
jump написав:Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям збирати з імпортерів по всій країні винагороду за авторський контент з кожного проданого смартфона, планшета, телевізора і навіть офісного паперу. В Україні у 2020 році майже на 5% можуть подорожчати смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери та офісний папір. Після ухвалення закону про управління майновими правами правовласників та рішень Мінекономіки почне працювати збір за приватне копіювання. https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/661666/
Они уху ели ? У меня на телефоне нет ни одной их говнопесенки и не планирую, с какого перепугу я должен это оплачивать ? А бумага при чём ? что то я из статьи не увидел что не так с бумагой.
jump написав:Мінекономіки дозволило двом приватним організаціям збирати з імпортерів по всій країні винагороду за авторський контент з кожного проданого смартфона, планшета, телевізора і навіть офісного паперу. В Україні у 2020 році майже на 5% можуть подорожчати смартфони, планшети, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери та офісний папір. Після ухвалення закону про управління майновими правами правовласників та рішень Мінекономіки почне працювати збір за приватне копіювання. https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/661666/
Они уху ели ? У меня на телефоне нет ни одной их говнопесенки и не планирую, с какого перепугу я должен это оплачивать ? А бумага при чём ? что то я из статьи не увидел что не так с бумагой.
"Документ пропонує сплачувати відсоток за потенційну можливість здійснення копії."
Опять наши "нерадивые студенты" скопировали реферат "старшего брата". Там есть "закон Михалкова" или "налог Михалкова". Суть та же: т.к. правительство не может контролировать создание копий "авторских материалов", вводится налог на цифровые носители, который потом якобы должен распределяться между "пострадавшими авторами или владельцами" (конечно никто ничего на самом деле не распределят). Аналогично "дорожному сбору" в цене топлива, который потом неизвестно куда девается, а на дороги всё равно выделяют из бюджета
Логіка збору передбачає, що кожен власник смартфона чи телевізора завантажує на пристрій музику, фільми та електроні книги і безкоштовно їх споживає. Через це страждають автори контенту.
Для надання правовласникам винагороди імпортери техніки повинні включити у вартість товару збір за приватне копіювання і виплачувати його організації колективного управління (ОКУ), а вона виплачуватиме винагороду авторам.
это шутка? Если я не пользуюсь никаким местным контентом и не желаю им пользоваться, почему я должен за него платить?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 15 чер, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.