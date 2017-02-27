Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:06
Такссссс, гуртівні(деякі) почали вийо#сь за борги.
Вони що, думають, що стали унікальні і ніхто не дає товару в розтермінування на 2 тижні/місяць і більше?!
Ну, ну - подивлюсь, як вони посидять трохи без клієнтів і почнуть на колінах приповзати, щоб я в них взяв хоч щось і з відтермінуванням оплати на тривалий час!
#пАдАждЬомс!©
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:14
zzzzzz написав:
Банки в пятницу получили 5-летний рефинанс от НБУ на 2,2 млрд.грн под 6% и по странному стечению обстоятельств портфель нерезидентов за пятницу сократился на 723 млн.грн.
Какие банки получили рефинанс? Могут нерезы через сити купить сертификаты овернайт ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:16
Долярчик а как бы ты поступал, если бы самый надежный по твоему мнению клиент начинал морозиться и вместо денег нести всякую ахинею? Лучше у них распроси что да как - тебе ж будет полезней
Grand Touring
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:22
Grand Touring написав: Долярчик
а как бы ты поступал, если бы самый надежный по твоему мнению клиент начинал морозиться и вместо денег нести всякую ахинею? Лучше у них распроси что да как - тебе ж будет полезней
Що, кого питати?
форс-мажор
пандемія
карантин
Зараз, як ніколи потрібно давати клієнтам розтермінування, а не прижучати їх!
Так всі повтікають до інших, які ДАЮТЬ КРАЩІ УМОВИ/розтермінування!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:24
proftpd66 написав:
Я думаю вырулим на 26.2, так как этот пилот смог.
Су 27 форсаж над землей на одном двигателе
Вырулим в этом месяце на поломаном самолёте на 26.2?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:25
Captain Obvious написав:
Господа, что межбанк?
Гривна всегда играла против толпы. Налил транш МВФ - гривна падает. Не налил бы - укреплялась.
Zebra
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:32
proftpd66 написав: zzzzzz написав:
Банки в пятницу получили 5-летний рефинанс от НБУ на 2,2 млрд.грн под 6% и по странному стечению обстоятельств портфель нерезидентов за пятницу сократился на 723 млн.грн.
Какие банки получили рефинанс? Могут нерезы через сити купить сертификаты овернайт ?
Но говорят, что банки каждый вторник покупают ОВГЗ на 10 с чем-то ярдов, и где это в табличке. Какие-то странные дела происходят.
hxbbgaf
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:39
уволили интересно того кадра, который с 26.75 вчера понизил доллар до 26.73 ?
SILVER_UA
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:39
hxbbgaf написав: proftpd66 написав: zzzzzz написав:
Банки в пятницу получили 5-летний рефинанс от НБУ на 2,2 млрд.грн под 6% и по странному стечению обстоятельств портфель нерезидентов за пятницу сократился на 723 млн.грн.
Какие банки получили рефинанс? Могут нерезы через сити купить сертификаты овернайт ?
Но говорят, что банки каждый вторник покупают ОВГЗ на 10 с чем-то ярдов, и где это в табличке. Какие-то странные дела происходят.
Покупают госы на ярды из под станка. Шарахнет как в 2014. Бубочка напечатал за год больше денег чем за всю каденцию барыги.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Пон 15 чер, 2020 11:44
yama написав: Moneta написав:
Ускорившийся побег нерезов более красноречив чем балобольство мудисов.
не читал тему, дайте ссылку на первоисточник.
-0.5, -2 ярда, -0.7 ярдов
за день
таких цифр раньше не было
источник zzzzzz
Востаннє редагувалось
Moneta
в Пон 15 чер, 2020 11:45, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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