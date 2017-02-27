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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5651565256535654>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 381
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:06

Скоро більшість відчує смак чупа-чупса)))

Такссссс, гуртівні(деякі) почали вийо#сь за борги.
Вони що, думають, що стали унікальні і ніхто не дає товару в розтермінування на 2 тижні/місяць і більше?!
Ну, ну - подивлюсь, як вони посидять трохи без клієнтів і почнуть на колінах приповзати, щоб я в них взяв хоч щось і з відтермінуванням оплати на тривалий час! :D
#пАдАждЬомс!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:14

  zzzzzz написав:Банки в пятницу получили 5-летний рефинанс от НБУ на 2,2 млрд.грн под 6% и по странному стечению обстоятельств портфель нерезидентов за пятницу сократился на 723 млн.грн.



Зображення



Какие банки получили рефинанс? Могут нерезы через сити купить сертификаты овернайт ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:16

Долярчик а как бы ты поступал, если бы самый надежный по твоему мнению клиент начинал морозиться и вместо денег нести всякую ахинею? Лучше у них распроси что да как - тебе ж будет полезней
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:22

  Grand Touring написав:Долярчик а как бы ты поступал, если бы самый надежный по твоему мнению клиент начинал морозиться и вместо денег нести всякую ахинею? Лучше у них распроси что да как - тебе ж будет полезней

Що, кого питати?
форс-мажор
пандемія
карантин
Зараз, як ніколи потрібно давати клієнтам розтермінування, а не прижучати їх!
Так всі повтікають до інших, які ДАЮТЬ КРАЩІ УМОВИ/розтермінування!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:24

  proftpd66 написав:Я думаю вырулим на 26.2, так как этот пилот смог.

Су 27 форсаж над землей на одном двигателе


Вырулим в этом месяце на поломаном самолёте на 26.2?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:25

  Captain Obvious написав:Господа, что межбанк?

Гривна всегда играла против толпы. Налил транш МВФ - гривна падает. Не налил бы - укреплялась.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:32

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Банки в пятницу получили 5-летний рефинанс от НБУ на 2,2 млрд.грн под 6% и по странному стечению обстоятельств портфель нерезидентов за пятницу сократился на 723 млн.грн.



Зображення



Какие банки получили рефинанс? Могут нерезы через сити купить сертификаты овернайт ?

Но говорят, что банки каждый вторник покупают ОВГЗ на 10 с чем-то ярдов, и где это в табличке. Какие-то странные дела происходят.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:39

альфа

уволили интересно того кадра, который с 26.75 вчера понизил доллар до 26.73 ?
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:39

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Банки в пятницу получили 5-летний рефинанс от НБУ на 2,2 млрд.грн под 6% и по странному стечению обстоятельств портфель нерезидентов за пятницу сократился на 723 млн.грн.



Зображення



Какие банки получили рефинанс? Могут нерезы через сити купить сертификаты овернайт ?

Но говорят, что банки каждый вторник покупают ОВГЗ на 10 с чем-то ярдов, и где это в табличке. Какие-то странные дела происходят.


Покупают госы на ярды из под станка. Шарахнет как в 2014. Бубочка напечатал за год больше денег чем за всю каденцию барыги.
Зображення
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:44

  yama написав:
  Moneta написав:Ускорившийся побег нерезов более красноречив чем балобольство мудисов.

не читал тему, дайте ссылку на первоисточник.


-0.5, -2 ярда, -0.7 ярдов за день
таких цифр раньше не было

источник zzzzzz
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 15 чер, 2020 11:45, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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