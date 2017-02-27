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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5651565256535654

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 381
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:44

Moneta

Охря, сказал что если НБУ выкупает много валюты, то он обязян сразу делать эмиссию взамен на выкуп валюты из рынка.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:49

  Долярчик написав:
  Grand Touring написав:Долярчик а как бы ты поступал, если бы самый надежный по твоему мнению клиент начинал морозиться и вместо денег нести всякую ахинею? Лучше у них распроси что да как - тебе ж будет полезней

Що, кого питати?
форс-мажор
пандемія
карантин
Зараз, як ніколи потрібно давати клієнтам розтермінування, а не прижучати їх!
Так всі повтікають до інших, які ДАЮТЬ КРАЩІ УМОВИ/розтермінування!

Зараз всі налякані. У всіх страх перед Невизначеністю. Адже не має нічого гіршого ніж не знати що тебе чекає завтра.
А коли людям страшно, то вони схильні перестраховуватись. От вам і результат.
Повірте зараз подібне відбувається навіть із компаніями із більш ніж 20 літньою історією роботи. Дуже багато власників фірм вибирають синицю в руках замість журавля у небі. І їх можна зрозуміти. От тільки через такі дії - втратять всі.
Долар у Франківську помаленьку йде вгору за Міжбанком. Прибавили майже по 5 коп. по обидвом позиціям. 26,7/26,79
У мене є таке суб'єктивне відчуття, що на коливання курсу зараз більше значення мають оберти на МБ. А точніше їхня відсутність. Ну і попит на валюту з боку імпортерів який є на доволі низькому рівні. Враховуючи загострення ситуації із вірусом та літо на вулиці, то оберти і далі будуть залишатись на низькому рівні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:51

НБУ выкупает по 26.83??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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  #<1 ... 5651565256535654
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