Moneta
Охря, сказал что если НБУ выкупает много валюты, то он обязян сразу делать эмиссию взамен на выкуп валюты из рынка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:44
Moneta
Охря, сказал что если НБУ выкупает много валюты, то он обязян сразу делать эмиссию взамен на выкуп валюты из рынка.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:49
Зараз всі налякані. У всіх страх перед Невизначеністю. Адже не має нічого гіршого ніж не знати що тебе чекає завтра.
А коли людям страшно, то вони схильні перестраховуватись. От вам і результат.
Повірте зараз подібне відбувається навіть із компаніями із більш ніж 20 літньою історією роботи. Дуже багато власників фірм вибирають синицю в руках замість журавля у небі. І їх можна зрозуміти. От тільки через такі дії - втратять всі.
Долар у Франківську помаленьку йде вгору за Міжбанком. Прибавили майже по 5 коп. по обидвом позиціям. 26,7/26,79
У мене є таке суб'єктивне відчуття, що на коливання курсу зараз більше значення мають оберти на МБ. А точніше їхня відсутність. Ну і попит на валюту з боку імпортерів який є на доволі низькому рівні. Враховуючи загострення ситуації із вірусом та літо на вулиці, то оберти і далі будуть залишатись на низькому рівні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:51
НБУ выкупает по 26.83??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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