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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:51
НБУ выкупает по 26.83??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:15
26.75-26.80/26.87-26.90
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А размещение на этой неделе будет?
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:21
Captain Obvious
по плану - має
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:23
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.06.2020........................26,8487
Доллар прибавил 11 копеек.
Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и остались стоять широко и без обротов. После 11 надумали идти вверх, при этом спред до рабочих 2 копеек сузили только в середине пути. За полчаса выросли на 5.5 копеек и уравновесились уже в рабочем режиме. Уровню этого равновесия соответствует и справочный курс, что говорит о том, что торговать начали только около 11-30.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли. На этот рост поработали все, кроме налички. Наибольший вклад внесли суточные сертификаты, объем которых уменьшился почти вдвое. Объем недельных серификатов также сократился. Объем рефинансирования банков вырос. Также добавило денег и казначейство.
В четверг объем валютного рынка вырос с 329.6 до 434.4 млн. Чистй спрос составил 414.4 млн. Обороты по нынешним временам очень приличные. Среди клиентских операций произошел разворот. Спрос вырос и превысил чуть уменьшившееся предложение.
По не менее странному стечению обстоятельств банки в пятницу высвободили из недельных сертификатов 3.6 млрд. Нерезидентам этого хватит и без рефинанса. Про 12.5 млрд. с суточных сертификатов даже не упоминаю - это оборотка
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в кризис те кто дают в долг автоматически становятся заложниками проблем тех людей кто в долг берет. Помню 1й серьезный кризис 1998, начала расти дебиторка, каждый приезжал рассказывал про свои проблемы, плакал крокодильими слезами, просил товар в долг. 90% тех долгов так и остались невозвратными. Потом поумнели - в кризис только предоплата, нет денег на товар - закрывай бизнес и паси гусей, гусям кризис по барабану, им кроме травы ничего не надо.
верю в евро... по 1,4
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:51
Оновлена Програма дій уряду: що вона передбачає
Серед економічних заходів підтримки в умовах пандемії:
перегляд Держбюджету на 2020 рік для посилення соцзахисту населення і підтримки економіки;
розробка і реалізація Держпрограми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків від COVID-19 (2020-2022 роки);
підтримка вітчизняного товаровиробника.
Також передбачене забезпечення щорічної індексації пенсій, спрощення надання допомоги з безробіття.
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читаю и вижу: эмиссия, эмиссия, девал, эмиссия
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:58
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:00
+100
Як показує практика, якщо в бізнесу немає грошей на початку кризи, то ймовірність того що цей бізнес переживе кризу практично рівна 0. Тому краще зараз втратити умовно 10 грн ніж дати в кредит ще і потім втратити і контрагента і умовно 100 грн.
Також не треба збувати про вимивання оборотних коштів. Долярчики думають що їхнім постачальникам товар дають безкоштовно або ще і доплачують за нього. Вони не розуміють, що якщо не розраховуватися з постачальниками то і товару потім не буде де взяти...
Ще є одна можливість - дуже часто можна домовитися з постачальником про знижку або бонус при оплаті по факту а не в кредит...
думайТЕ!
Все з власної практики 2008, 2014 років.
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