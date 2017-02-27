Додано: Пон 15 чер, 2020 12:24

zzzzzz написав: Банки в пятницу получили 5-летний рефинанс от НБУ на 2,2 млрд.грн под 6% и по странному стечению обстоятельств портфель нерезидентов за пятницу сократился на 723 млн.грн. Банки в пятницу получили 5-летний рефинанс от НБУ на 2,2 млрд.грн под 6% и по странному стечению обстоятельств портфель нерезидентов за пятницу сократился на 723 млн.грн.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0015.06.2020........................Доллар прибавил 11 копеек.Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и остались стоять широко и без обротов. После 11 надумали идти вверх, при этом спред до рабочих 2 копеек сузили только в середине пути. За полчаса выросли на 5.5 копеек и уравновесились уже в рабочем режиме. Уровню этого равновесия соответствует и справочный курс, что говорит о том, что торговать начали только около 11-30.НБУ в пятницу на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах очень существенно выросли. На этот рост поработали все, кроме налички. Наибольший вклад внесли суточные сертификаты, объем которых уменьшился почти вдвое. Объем недельных серификатов также сократился. Объем рефинансирования банков вырос. Также добавило денег и казначейство.В четверг объем валютного рынка вырос с 329.6 до 434.4 млн. Чистй спрос составил 414.4 млн. Обороты по нынешним временам очень приличные. Среди клиентских операций произошел разворот. Спрос вырос и превысил чуть уменьшившееся предложение.По не менее странному стечению обстоятельствбанки в пятницу высвободили из недельных сертификатов 3.6 млрд. Нерезидентам этого хватит и без рефинанса. Про 12.5 млрд. с суточных сертификатов даже не упоминаю - это оборотка