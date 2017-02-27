Всё, выдохлись?
А как дысал, как дысал...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всё, выдохлись?
А как дысал, как дысал...
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:28
А я читаю і розумію як Популізм, Зниження конкуренції та в якійсь мірі Повернення до планової економіки. А от емісія це вже тільки наслідки.
Хочете допомогти пенсіонерам знизьте ПДВ на продукти харчування. Вб'єте двох зайців. Знизите витрати пересічного на продукти харчування і підтримаєте вітчизняного виробника. Адже возити третину продуктів із Європи стане не рентабельно. Що стосується зменшення відтоку валюти по імпорту, то воно компенсується зменшенням притоку валюти по експорту.
Хоча напевне, для виробництва курятини, олії і всіх решту експортерів харчових продуктів це напевне біда. Адже за тушку бройлера чи літр олії будуть повертати не 20% ПДВ, а тільки 5-7%.
Ось так, вся країна "годує" експортерів харчових продуктів у вигляді повернення ПДВ.
Ось вам і "Українська Мрія". Придумайте бізнес який буде ґенерувати конкурентну продукцію на експорт. Масштабуйте його. І "косіть" різницю ПДВ У розмірі 13-15%, адже за неї заплатить пересічний громадянин України.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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