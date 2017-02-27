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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5652565356545655

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 381
25.01-25.5
6%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 381
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всё, выдохлись?

А как дысал, как дысал...
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:28

  Moneta написав:Оновлена Програма дій уряду: що вона передбачає

Серед економічних заходів підтримки в умовах пандемії:

перегляд Держбюджету на 2020 рік для посилення соцзахисту населення і підтримки економіки;
розробка і реалізація Держпрограми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків від COVID-19 (2020-2022 роки);
підтримка вітчизняного товаровиробника.
Також передбачене забезпечення щорічної індексації пенсій, спрощення надання допомоги з безробіття.
---
читаю и вижу: эмиссия, эмиссия, девал, эмиссия :D

А я читаю і розумію як Популізм, Зниження конкуренції та в якійсь мірі Повернення до планової економіки. А от емісія це вже тільки наслідки.

Хочете допомогти пенсіонерам знизьте ПДВ на продукти харчування. Вб'єте двох зайців. Знизите витрати пересічного на продукти харчування і підтримаєте вітчизняного виробника. Адже возити третину продуктів із Європи стане не рентабельно. Що стосується зменшення відтоку валюти по імпорту, то воно компенсується зменшенням притоку валюти по експорту.

Хоча напевне, для виробництва курятини, олії і всіх решту експортерів харчових продуктів це напевне біда. Адже за тушку бройлера чи літр олії будуть повертати не 20% ПДВ, а тільки 5-7%.
Ось так, вся країна "годує" експортерів харчових продуктів у вигляді повернення ПДВ.
Ось вам і "Українська Мрія". Придумайте бізнес який буде ґенерувати конкурентну продукцію на експорт. Масштабуйте його. І "косіть" різницю ПДВ У розмірі 13-15%, адже за неї заплатить пересічний громадянин України.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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