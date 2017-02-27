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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5653565456555656>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 382
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всё, выдохлись?

А как дысал, как дысал...
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:28

  Moneta написав:Оновлена Програма дій уряду: що вона передбачає

Серед економічних заходів підтримки в умовах пандемії:

перегляд Держбюджету на 2020 рік для посилення соцзахисту населення і підтримки економіки;
розробка і реалізація Держпрограми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків від COVID-19 (2020-2022 роки);
підтримка вітчизняного товаровиробника.
Також передбачене забезпечення щорічної індексації пенсій, спрощення надання допомоги з безробіття.
---
читаю и вижу: эмиссия, эмиссия, девал, эмиссия :D

А я читаю і розумію як Популізм, Зниження конкуренції та в якійсь мірі Повернення до планової економіки. А от емісія це вже тільки наслідки.

Хочете допомогти пенсіонерам знизьте ПДВ на продукти харчування. Вб'єте двох зайців. Знизите витрати пересічного на продукти харчування і підтримаєте вітчизняного виробника. Адже возити третину продуктів із Європи стане не рентабельно. Що стосується зменшення відтоку валюти по імпорту, то воно компенсується зменшенням притоку валюти по експорту.

Хоча напевне, для виробництва курятини, олії і всіх решту експортерів харчових продуктів це напевне біда. Адже за тушку бройлера чи літр олії будуть повертати не 20% ПДВ, а тільки 5-7%.
Ось так, вся країна "годує" експортерів харчових продуктів у вигляді повернення ПДВ.
Ось вам і "Українська Мрія". Придумайте бізнес який буде ґенерувати конкурентну продукцію на експорт. Масштабуйте його. І "косіть" різницю ПДВ У розмірі 13-15%, адже за неї заплатить пересічний громадянин України.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:42

  Moneta написав:читаю и вижу: эмиссия, эмиссия, девал, эмиссия :D

пока инсайдеров из НБУ влошившихся в ОВГЗ сцаными тряпками не погонят, топить экономику будут до последнего
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:51

  vladus17 написав:
  ihorsic написав:Начитался я ваших страшилок. Все пойду покупать золото!!!

Поздно раздуплились. В цену уже заложены все риски, и даже с запасом + комиссии. Кароче постригут вас знатно. Впрочем как всегда, паникеры будут наказаны.

Верно,паника стоит денег.Но и золото чё то не падает.Надеюсь,что аккуратно распродают ок. 1700.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:12

  Zebra написав:
  Moneta написав:читаю и вижу: эмиссия, эмиссия, девал, эмиссия :D

пока инсайдеров из НБУ влошившихся в ОВГЗ сцаными тряпками не погонят, топить экономику будут до последнего


Опять теории заговора со страны.юа))
А тем временем Нафтогаз решил подслить часть, в ожидании слива транша)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Хочете допомогти пенсіонерам знизьте ПДВ на продукти харчування. Вб'єте двох зайців. Знизите витрати пересічного на продукти харчування і підтримаєте вітчизняного виробника
яблокам ваш НДС до одного места, 40 грн кило и точка.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:18

  Qwerty написав:
  Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ?
Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?

А шо тут думати?! Міжбанк вже показує шо і як!

А что он показывает? Что Нафтогаз понимает, что пора сливать валюту, пока не начали сливать транш?)) А наличка уже по 26.77 отдает :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:20

  Долярчик написав:
  холява написав:вы будете голосовать

Вже, мабуть, нізакого!
Перестану ходити на вибори....
Але, покищо, ще живу надією на краще ще від теперішнього президента!


Скажите, а надежды на будущее вы связываете с мудростью Зеленского, его опытом или патриотизмом?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:30

  Alex2006 написав:
  Qwerty написав:
  Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ?
Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?

А шо тут думати?! Міжбанк вже показує шо і як!

А что он показывает? Что Нафтогаз понимает, что пора сливать валюту, пока не начали сливать транш?)) А наличка уже по 26.77 отдает :)
кверти как всегда удачно пророчествует...через три дня после того, как событие свершилось.
Вряд ли тут предполагается доказательный диалог :-)))))
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:33

  Amid написав:
  Долярчик написав:
  холява написав:вы будете голосовать

Вже, мабуть, нізакого!
Перестану ходити на вибори....
Але, покищо, ще живу надією на краще ще від теперішнього президента!


Скажите, а надежды на будущее вы связываете с мудростью Зеленского, его опытом или патриотизмом?

З його чесністю, добротою і відчайдушним бажанням допомогти пересічним! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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