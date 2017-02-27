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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2020 14:35
Здравствуйте .
КОРОТКО .
Был в Днепре (находится региональная таможня).
Всем импортерам +15 процентов ....ну так рассчитаны планы увеличения сборов в госбюджет
....... и не важно сколько ЛЕТ ты поставлял товар по одной и той же цене
ЬБТЛЯ __!!!???!!! долярчик если ты пойдешь еще раз на выборы зеленых идиотов , Я тебя прибью лично......
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холява
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Додано: Пон 15 чер, 2020 14:48
холява написав:
Здравствуйте .
КОРОТКО .
Был в Днепре (находится региональная таможня).
Всем импортерам +15 процентов ....ну так рассчитаны планы увеличения сборов в госбюджет
....... и не важно сколько ЛЕТ ты поставлял товар по одной и той же цене
ЬБТЛЯ __!!!???!!! долярчик если ты пойдешь еще раз на выборы зеленых идиотов , Я тебя прибью лично......
тю, тоже мне бином Ньютона.
так при всех властях тролили импортеров - индикативы там, все дела. Если при фирме грамотный юротдел и нет любимого "трехстроннего" контракта со странной фирмой в Панаме, то все будет гут.
Если же ваши кореша в Днепре занимаются уклонением от уплаты налогов в особо крупных, то это исключительно их половые проблемы
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Додано: Пон 15 чер, 2020 14:51
Вкладчик1234
При Порошенко просто сверялись декларации заявленные импортером на границе сопредельной стороны и Украины .
Обманщиков НАКАЗЫВАЛИ.
Для тех кто работает честно , это УДАР ПО ЯЙЦАМ от государства .
Ну кто купит товар ВДРУГ подорожавший на ....... вдумайтесь, 15 % больше ?
А Вы вообще какое имеете отношение к импорту ?
Не важно какому и из какой страны ?
....и почему Вы , ...... такой, не отказался от вражеского российского газа , предприятия от прокатных валков , дизеля ...... и т.д. что производится в России ?
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холява
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Додано: Пон 15 чер, 2020 14:56
холява написав:Вкладчик1234
При Порошенко просто сверялись декларации заявленные импортером на границе сопредельной стороны и Украины .
Обманщиков НАКАЗЫВАЛИ.
Для тех кто работает честно , это УДАР ПО ЯЙЦАМ от государства .
Ну кто купит товар ВДРУГ подорожавший на ....... вдумайтесь, 15 % больше ?
А Вы вообще какое имеете отношение к импорту ?
Не важно какому и из какой страны ?
....и почему Вы , ...... такой, не отказался от вражеского российского газа , предприятия от прокатных валков , солярии и т.д. что производится в России ?
Шановний семінаристе-не хвилюйтесь Ви так
КабМін ( як я розумію з вказівки з АП) розіслав рекомендацію ДПІ -збільшити надходження на 10-15%....
З іх точки зору ,коли ВВП офіціно падає+частина бізнесів офіційно не працює - підняти рівень оподаткування-це те найголовніше що треба зробити в цій ситуації
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 15 чер, 2020 14:56
холява, я не рассказывал про свой патриотизм, в отличие от ...
Как говорил гэтьман: "Геть від москви!"
Украина - богатая страна!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 14:58
sequence
Поводимому Вы очень далеки от таможни .
На .....й мне изменять установленные ГОСУДАРСТВОМ официальные платежи ?
Впрочем Извините , мне тяжело что то говорить дилетантам .
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холява
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:02
Amid написав: Долярчик написав: холява написав:
вы будете голосовать
Вже, мабуть, нізакого!
Перестану ходити на вибори....
Але, покищо, ще живу надією на краще ще від теперішнього президента!
Скажите, а надежды на будущее вы связываете с мудростью Зеленского, его опытом или патриотизмом?
Є хохли,А Є УКРАЇНЦІ.
ТОВАРИШУЙТЕ З УКРАЇНЦЯМИ,ТА НЕ СОРОМТЕСЬ НВІШУВАТИ КОПНЯКІВ ПО СРАЦІ москалям та хохлам.
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сірий
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:03
холява написав:
пойдешь еще раз на выборы
Так все просто:
Буде відчутне покращення на кінець каденції призиденства - піду на вибори і проголосую за "продовження покращення"!
А ні - то не піду, хоч би як що там не обіцяли - фори цього разу давати не буду!
Лише за конкретні справи/дії, які я буду бачити/відчувати - буду голосувати, а за слова/обіцянки - навіть, з дивану не піднімусь, не те щоб ще й на дільницю піти!
Тож - все по-чесному!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:04
budivelnik написав: холява написав:Вкладчик1234
При Порошенко просто сверялись декларации заявленные импортером на границе сопредельной стороны и Украины .
Обманщиков НАКАЗЫВАЛИ.
Для тех кто работает честно , это УДАР ПО ЯЙЦАМ от государства .
Ну кто купит товар ВДРУГ подорожавший на ....... вдумайтесь, 15 % больше ?
А Вы вообще какое имеете отношение к импорту ?
Не важно какому и из какой страны ?
....и почему Вы , ...... такой, не отказался от вражеского российского газа , предприятия от прокатных валков , солярии и т.д. что производится в России ?
Шановний семінаристе-не хвилюйтесь Ви так
КабМін ( як я розумію з вказівки з АП) розіслав рекомендацію ДПІ -збільшити надходження на 10-15%....
З іх точки зору ,коли ВВП офіціно падає+частина бізнесів офіційно не працює - підняти рівень оподаткування-це те найголовніше що треба зробити в цій ситуації
*** ... я людей не разогнал ..... (У всех Прошу Прощения _- ПСИХАНУЛ ) БЬЯТЛ
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холява
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