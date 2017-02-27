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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5654565556565657>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 382
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
КОРОТКО .

Был в Днепре (находится региональная таможня).

Всем импортерам +15 процентов ....ну так рассчитаны планы увеличения сборов в госбюджет

....... и не важно сколько ЛЕТ ты поставлял товар по одной и той же цене

ЬБТЛЯ __!!!???!!! долярчик если ты пойдешь еще раз на выборы зеленых идиотов , Я тебя прибью лично......
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:48

  холява написав:Здравствуйте .
КОРОТКО .

Был в Днепре (находится региональная таможня).

Всем импортерам +15 процентов ....ну так рассчитаны планы увеличения сборов в госбюджет

....... и не важно сколько ЛЕТ ты поставлял товар по одной и той же цене

ЬБТЛЯ __!!!???!!! долярчик если ты пойдешь еще раз на выборы зеленых идиотов , Я тебя прибью лично......

тю, тоже мне бином Ньютона.
так при всех властях тролили импортеров - индикативы там, все дела. Если при фирме грамотный юротдел и нет любимого "трехстроннего" контракта со странной фирмой в Панаме, то все будет гут.
Если же ваши кореша в Днепре занимаются уклонением от уплаты налогов в особо крупных, то это исключительно их половые проблемы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:51

Вкладчик1234
При Порошенко просто сверялись декларации заявленные импортером на границе сопредельной стороны и Украины .
Обманщиков НАКАЗЫВАЛИ.

Для тех кто работает честно , это УДАР ПО ЯЙЦАМ от государства .

Ну кто купит товар ВДРУГ подорожавший на ....... вдумайтесь, 15 % больше ?

А Вы вообще какое имеете отношение к импорту ?
Не важно какому и из какой страны ?

....и почему Вы , ...... такой, не отказался от вражеского российского газа , предприятия от прокатных валков , дизеля ...... и т.д. что производится в России ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:56

  холява написав:Вкладчик1234
При Порошенко просто сверялись декларации заявленные импортером на границе сопредельной стороны и Украины .
Обманщиков НАКАЗЫВАЛИ.
Для тех кто работает честно , это УДАР ПО ЯЙЦАМ от государства .
Ну кто купит товар ВДРУГ подорожавший на ....... вдумайтесь, 15 % больше ?
А Вы вообще какое имеете отношение к импорту ?
Не важно какому и из какой страны ?
....и почему Вы , ...... такой, не отказался от вражеского российского газа , предприятия от прокатных валков , солярии и т.д. что производится в России ?
Шановний семінаристе-не хвилюйтесь Ви так
КабМін ( як я розумію з вказівки з АП) розіслав рекомендацію ДПІ -збільшити надходження на 10-15%....
З іх точки зору ,коли ВВП офіціно падає+частина бізнесів офіційно не працює - підняти рівень оподаткування-це те найголовніше що треба зробити в цій ситуації :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:56

холява, я не рассказывал про свой патриотизм, в отличие от ...
Как говорил гэтьман: "Геть від москви!"
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:58

sequence

Поводимому Вы очень далеки от таможни .
На .....й мне изменять установленные ГОСУДАРСТВОМ официальные платежи ?
Впрочем Извините , мне тяжело что то говорить дилетантам .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:02

  Amid написав:
  Долярчик написав:
  холява написав:вы будете голосовать

Вже, мабуть, нізакого!
Перестану ходити на вибори....
Але, покищо, ще живу надією на краще ще від теперішнього президента!


Скажите, а надежды на будущее вы связываете с мудростью Зеленского, его опытом или патриотизмом?

Є хохли,А Є УКРАЇНЦІ.
ТОВАРИШУЙТЕ З УКРАЇНЦЯМИ,ТА НЕ СОРОМТЕСЬ НВІШУВАТИ КОПНЯКІВ ПО СРАЦІ москалям та хохлам. :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:03

  холява написав:пойдешь еще раз на выборы

Так все просто:
Буде відчутне покращення на кінець каденції призиденства - піду на вибори і проголосую за "продовження покращення"!
А ні - то не піду, хоч би як що там не обіцяли - фори цього разу давати не буду!
Лише за конкретні справи/дії, які я буду бачити/відчувати - буду голосувати, а за слова/обіцянки - навіть, з дивану не піднімусь, не те щоб ще й на дільницю піти! :D

Тож - все по-чесному!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:04

  budivelnik написав:
  холява написав:Вкладчик1234
При Порошенко просто сверялись декларации заявленные импортером на границе сопредельной стороны и Украины .
Обманщиков НАКАЗЫВАЛИ.
Для тех кто работает честно , это УДАР ПО ЯЙЦАМ от государства .
Ну кто купит товар ВДРУГ подорожавший на ....... вдумайтесь, 15 % больше ?
А Вы вообще какое имеете отношение к импорту ?
Не важно какому и из какой страны ?
....и почему Вы , ...... такой, не отказался от вражеского российского газа , предприятия от прокатных валков , солярии и т.д. что производится в России ?
Шановний семінаристе-не хвилюйтесь Ви так
КабМін ( як я розумію з вказівки з АП) розіслав рекомендацію ДПІ -збільшити надходження на 10-15%....
З іх точки зору ,коли ВВП офіціно падає+частина бізнесів офіційно не працює - підняти рівень оподаткування-це те найголовніше що треба зробити в цій ситуації :D


*** ... я людей не разогнал ..... (У всех Прошу Прощения _- ПСИХАНУЛ ) БЬЯТЛ
холява
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как межбанк чётко вниз пошёл :mrgreen: :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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