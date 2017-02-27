Поводимому Вы очень далеки от таможни . На .....й мне изменять установленные ГОСУДАРСТВОМ официальные платежи ? Впрочем Извините , мне тяжело что то говорить дилетантам .
Дилетантам? ) ну-ну. Таможенники, действительно вкрутили индикативы - недели две назад. Такое бывало и ранее часто, обычно перед выборами. Причем тут "Зе" гадкы нэ маю. На нас это почти не повлияло - мы китайское хламидло по заниженным ценам возим мало, и нам, что 0,88 за кг, что 1,3 - переживем, по миру не пойдем. Станки себе везем тоже дорогие, немецкие, так что скорее по нашему уровню индикатив фигачат )))
Логіка збору передбачає, що кожен власник смартфона чи телевізора завантажує на пристрій музику, фільми та електроні книги і безкоштовно їх споживає. Через це страждають автори контенту.
Для надання правовласникам винагороди імпортери техніки повинні включити у вартість товару збір за приватне копіювання і виплачувати його організації колективного управління (ОКУ), а вона виплачуватиме винагороду авторам.
это шутка? Если я не пользуюсь никаким местным контентом и не желаю им пользоваться, почему я должен за него платить?
Теперь пользователям легального контента, которые его оплачивают (Google music, например) - нужно создать ассоциацию "пользователей легального контента" - ПЛК и требовать компенсацию затрат у ОКУ!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................15.06.2020..............16.06.2020 дата розрахунку................12.06.2020...............15.06.2020 Євро...................................30,2119....................30,2062 Долар США........................26,7303....................26,844 После полудня гривна отыграла около половины копейки. Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и остались стоять широко и без обротов. После 11 надумали идти вверх, при этом спред до рабочих 2 копеек сузили только в середине пути. За полчаса выросли на 5.5 копеек и уравновесились уже в рабочем режиме. Уровню этого равновесия соответствует и справочный курс, что говорит о том, что торговать начали только около 11-30. Перед обедом приподнялись еще на полкопейки. После обеда оказалось, что покупатели закончились, а продавцов еще немножко осталось. Котировки резко обвалились сразу на 5 копеек, расширив спред до 3 копеек, что можно считать свидетельством окончания активной фазы торгов. Около 15 постепенно опустились еще на 3.5 копейки. Официальный курс встретили котировками 26.7600 - 26.7900. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и выросли на копейку относительно закрытия пятницы. Достаточно бурная, хоть и вряд ли оборотистая, сессия с бурным ростом и не менее бурным снижением закончилась на уровнях очень близких к началу. Стоит отметить, что бурный рост без оборотов в начале сессии соответствовал выросшему накануне индексу доллара. Относительно евро гривна укрепилась с самого начала. Есть подозрение, что если ввести индекс гривны к корзине валют с правильной пропорцией, получим абсолютную стабильность. Также утренний рост можно считать отголосками реакции на снижение учетной ставки.
Этот день в истории: 2019 - 26.4219 (+1) +42 2018 - 26.2332 (+1) +61
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
холява написав:.. Ну чем ,эти зеленые засранцы, отличаются от всех предидущих ? ..
ничем - а разве должны? Пора бы уже привыкнуть - у нас такие правила игры. По сабжу добавлю, что в сравнении с той же Беларусью, где наш филиал часто выигрывает в судах дела о завышении индикативов, у нас это практически не реально, ровно в силу того, что наше судопроизводство никогда не укладываются в три месяца, отведенных для этого и деньги со спецсчета перечисляются в казну. Так мне объяснил наш штатный брокер
Или банкам ясно, что там (в меморандуме и прогнозах) что-то "не идет"? Скажем, в моей (аматорской) голове дефлятор ввп = 7,1, CPI=4,5, сохранение НБУ и его политики ИТ с целью 5-6, факт. снижение ставки до 6... с девалом 16% по среднему (как бы они его не брали)- от текущего пусть 25.9 до 30 - не укладывается НИКАК. Я один такой?