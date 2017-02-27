Додано: Пон 15 чер, 2020 15:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................15.06.2020..............16.06.2020

дата розрахунку................12.06.2020...............15.06.2020

Євро...................................30,2119....................30,2062

Долар США........................26,7303....................26,844

После полудня гривна отыграла около половины копейки.

Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и остались стоять широко и без обротов. После 11 надумали идти вверх, при этом спред до рабочих 2 копеек сузили только в середине пути. За полчаса выросли на 5.5 копеек и уравновесились уже в рабочем режиме. Уровню этого равновесия соответствует и справочный курс, что говорит о том, что торговать начали только около 11-30.

Перед обедом приподнялись еще на полкопейки. После обеда оказалось, что покупатели закончились, а продавцов еще немножко осталось. Котировки резко обвалились сразу на 5 копеек, расширив спред до 3 копеек, что можно считать свидетельством окончания активной фазы торгов. Около 15 постепенно опустились еще на 3.5 копейки.

Официальный курс встретили котировками 26.7600 - 26.7900. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и выросли на копейку относительно закрытия пятницы.

Достаточно бурная, хоть и вряд ли оборотистая, сессия с бурным ростом и не менее бурным снижением закончилась на уровнях очень близких к началу. Стоит отметить, что бурный рост без оборотов в начале сессии соответствовал выросшему накануне индексу доллара. Относительно евро гривна укрепилась с самого начала. Есть подозрение, что если ввести индекс гривны к корзине валют с правильной пропорцией, получим абсолютную стабильность.

Также утренний рост можно считать отголосками реакции на снижение учетной ставки.



Этот день в истории:

2019 - 26.4219 (+1) +42

2018 - 26.2332 (+1) +61



2017 - 26.0071 (-1)

2016 - 24.8072 (+1)