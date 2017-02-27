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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5654565556565657

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 382
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................15.06.2020..............16.06.2020
дата розрахунку................12.06.2020...............15.06.2020
Євро...................................30,2119....................30,2062
Долар США........................26,7303....................26,844
После полудня гривна отыграла около половины копейки.
Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и остались стоять широко и без обротов. После 11 надумали идти вверх, при этом спред до рабочих 2 копеек сузили только в середине пути. За полчаса выросли на 5.5 копеек и уравновесились уже в рабочем режиме. Уровню этого равновесия соответствует и справочный курс, что говорит о том, что торговать начали только около 11-30.
Перед обедом приподнялись еще на полкопейки. После обеда оказалось, что покупатели закончились, а продавцов еще немножко осталось. Котировки резко обвалились сразу на 5 копеек, расширив спред до 3 копеек, что можно считать свидетельством окончания активной фазы торгов. Около 15 постепенно опустились еще на 3.5 копейки.
Официальный курс встретили котировками 26.7600 - 26.7900. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и выросли на копейку относительно закрытия пятницы.
Достаточно бурная, хоть и вряд ли оборотистая, сессия с бурным ростом и не менее бурным снижением закончилась на уровнях очень близких к началу. Стоит отметить, что бурный рост без оборотов в начале сессии соответствовал выросшему накануне индексу доллара. Относительно евро гривна укрепилась с самого начала. Есть подозрение, что если ввести индекс гривны к корзине валют с правильной пропорцией, получим абсолютную стабильность.
Также утренний рост можно считать отголосками реакции на снижение учетной ставки.

Этот день в истории:
2019 - 26.4219 (+1) +42
2018 - 26.2332 (+1) +61

2017 - 26.0071 (-1)
2016 - 24.8072 (+1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:03

  Igor3777 написав:Как межбанк чётко вниз пошёл :mrgreen: :mrgreen:

Наличка еще раньше начала слив, видимо инсайдерская инфа про это:
https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/15/661795/
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:08

15-55:
Харьков 26.75 - 26.83 (утром 26.70 - 26.76),
большинство цен наличного доллара: 26.75 - 26.85 (ПОВ, опт).
В целом курс доллара в Харькове прибавил 5 копеек в покупке и 7-8 копеек в продаже.

Сумы 26.70 - 26.85 (26.65 - 26.75)
Полтава 26.75 - 26.83 (26.67 - 26.75)
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:11

  холява написав:..
Ну чем ,эти зеленые засранцы, отличаются от всех предидущих ?
..

ничем - а разве должны? Пора бы уже привыкнуть - у нас такие правила игры.
По сабжу добавлю, что в сравнении с той же Беларусью, где наш филиал часто выигрывает в судах дела о завышении индикативов, у нас это практически не реально, ровно в силу того, что наше судопроизводство никогда не укладываются в три месяца, отведенных для этого и деньги со спецсчета перечисляются в казну. Так мне объяснил наш штатный брокер :(
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Разогнанный с Пт, в т.ч. и тут:
https://news.finance.ua/ru/news/-/47259 ... -za-dollar
среднегодовой "30" от МВФ не впечатлил рынок от слова совсем? Ладно, нал, но МБ должен был отреагировать на такие откровения официального кредитора?

Или банкам ясно, что там (в меморандуме и прогнозах) что-то "не идет"?
Скажем, в моей (аматорской) голове дефлятор ввп = 7,1, CPI=4,5, сохранение НБУ и его политики ИТ с целью 5-6, факт. снижение ставки до 6... с девалом 16% по среднему (как бы они его не брали)- от текущего пусть 25.9 до 30 - не укладывается НИКАК. Я один такой?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:среднегодовой "30" от МВФ не впечатлил рынок от слова совсем? Ладно, нал, но МБ должен был отреагировать на такие откровения официального кредитора?

Возможно, что впечатлил. Я не знаю, что впечатлило больше, рост доллара в мире, снижение ставки или прогноз, но в начале сессии, когда играют впечатления, рост наблюдался. Так было две сессии подряд. Однако, в обоих случаях к концу сессии, когда уже играет исключительно баланс спроса и предложения, откатывались.
Как ни крути, а впечатления от перекоса спроса и предложения всегда сильнее, чем от любых новостей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:44

Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:55

  Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?

Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:08

  Zebra написав:
  Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?

Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+


В прошлом году уже надавали, по 33 :lol: :lol:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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