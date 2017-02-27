Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................15.06.2020..............16.06.2020 дата розрахунку................12.06.2020...............15.06.2020 Євро...................................30,2119....................30,2062 Долар США........................26,7303....................26,844 После полудня гривна отыграла около половины копейки. Открылись на 3 копейки выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе лениво приподнялись на полкопейки и остались стоять широко и без обротов. После 11 надумали идти вверх, при этом спред до рабочих 2 копеек сузили только в середине пути. За полчаса выросли на 5.5 копеек и уравновесились уже в рабочем режиме. Уровню этого равновесия соответствует и справочный курс, что говорит о том, что торговать начали только около 11-30. Перед обедом приподнялись еще на полкопейки. После обеда оказалось, что покупатели закончились, а продавцов еще немножко осталось. Котировки резко обвалились сразу на 5 копеек, расширив спред до 3 копеек, что можно считать свидетельством окончания активной фазы торгов. Около 15 постепенно опустились еще на 3.5 копейки. Официальный курс встретили котировками 26.7600 - 26.7900. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и выросли на копейку относительно закрытия пятницы. Достаточно бурная, хоть и вряд ли оборотистая, сессия с бурным ростом и не менее бурным снижением закончилась на уровнях очень близких к началу. Стоит отметить, что бурный рост без оборотов в начале сессии соответствовал выросшему накануне индексу доллара. Относительно евро гривна укрепилась с самого начала. Есть подозрение, что если ввести индекс гривны к корзине валют с правильной пропорцией, получим абсолютную стабильность. Также утренний рост можно считать отголосками реакции на снижение учетной ставки.
Этот день в истории: 2019 - 26.4219 (+1) +42 2018 - 26.2332 (+1) +61
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
холява написав:.. Ну чем ,эти зеленые засранцы, отличаются от всех предидущих ? ..
ничем - а разве должны? Пора бы уже привыкнуть - у нас такие правила игры. По сабжу добавлю, что в сравнении с той же Беларусью, где наш филиал часто выигрывает в судах дела о завышении индикативов, у нас это практически не реально, ровно в силу того, что наше судопроизводство никогда не укладываются в три месяца, отведенных для этого и деньги со спецсчета перечисляются в казну. Так мне объяснил наш штатный брокер
Или банкам ясно, что там (в меморандуме и прогнозах) что-то "не идет"? Скажем, в моей (аматорской) голове дефлятор ввп = 7,1, CPI=4,5, сохранение НБУ и его политики ИТ с целью 5-6, факт. снижение ставки до 6... с девалом 16% по среднему (как бы они его не брали)- от текущего пусть 25.9 до 30 - не укладывается НИКАК. Я один такой?
matroSkin написав:среднегодовой "30" от МВФ не впечатлил рынок от слова совсем? Ладно, нал, но МБ должен был отреагировать на такие откровения официального кредитора?
Возможно, что впечатлил. Я не знаю, что впечатлило больше, рост доллара в мире, снижение ставки или прогноз, но в начале сессии, когда играют впечатления, рост наблюдался. Так было две сессии подряд. Однако, в обоих случаях к концу сессии, когда уже играет исключительно баланс спроса и предложения, откатывались. Как ни крути, а впечатления от перекоса спроса и предложения всегда сильнее, чем от любых новостей.
Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?
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Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?
Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+
Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?
Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+