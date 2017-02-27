Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?
Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+
О, началось)) А где же 30+, обещанные "через месяц" 3 месяца назад?)) Да, в Украину заходит куча бабла от траншов МВФ и ЕС, а курс будет 30))) Вы сами-то в это верите?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
75stasstas75 написав:Striker Сейчас сливать ??? до осени 27-28 итак скорее всего будет, осенью 30+
О, еще один баксодержатель
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?
Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+
А мой рекорд 28,3!Аж 300 баксов купил!И не особо страдаю.
Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?
Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+
В прошлом году уже надавали, по 33
В прошлом году осенью было не так.Тогда клоуны ещё не всё просрали,по сути только начали, устроив зловещий эксперимент по 23.Сейчас результат их работы на табло,-300 в бюджете и ещё пока не осень.Ку-ку,Гриня!
Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?
Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+
О, началось)) А где же 30+, обещанные "через месяц" 3 месяца назад?)) Да, в Украину заходит куча бабла от траншов МВФ и ЕС, а курс будет 30))) Вы сами-то в это верите?
Алекс,ну конечно же!Все бабло так и течет в Украину,где ему хорошо и ничего не угрожает,где ёмкий рынок,низкая коррупция и идеальная судебная система.Триллионы заходят,гг. По 30+/- месяц или даже квартал можно вполне ошибиться.Но это будет.
МВФ сейчас занимается поддержкой штанов власти писюаниста.Бюджету кранты и без этих 2 ярдов крах наступил бы ещё раньше.Смолий может быть лоббистом нерезов и импортёров сколько угодно и пытаться держать курс хоть до 2 пришествия,но сколько верёвочке ни виться,а украинское экономическое чудо во всей красе себя обязательно проявит.Уже видели лучшего банкира восточной Европы арбуза при хаме.Томущо стабильность,гг.