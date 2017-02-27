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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5656565756585659>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 382
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 382
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:23

Striker
Сейчас сливать ??? до осени 27-28 итак скорее всего будет, осенью 30+
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:25

  Zebra написав:
  Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?

Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+

О, началось)) А где же 30+, обещанные "через месяц" 3 месяца назад?)) Да, в Украину заходит куча бабла от траншов МВФ и ЕС, а курс будет 30))) Вы сами-то в это верите?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:26

  75stasstas75 написав:Striker
Сейчас сливать ??? до осени 27-28 итак скорее всего будет, осенью 30+

О, еще один баксодержатель :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:29

  Zebra написав:Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+

Угу, в марте тут некоторые кричали, что покупайте быстрее доллар, а то будет по 30+ уже скоро. И где же эти 30?
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:30

Достаточно грамотную статью подготовила Деловая столица. Только я бы не спешил закапывать руководство НБУ - пока остаются лоббистами импорта и держателей высокодоходных долгов, они неприкосновенны...

СКОЛЬКО СТОИТ СМОЛИЙ. ПОЧЕМУ СНИЖЕНИЕ УЧЕТНОЙ СТАВКИ НЕ РАЗГОНИТ ЭКОНОМИКУ И НЕ СПАСЕТ ГЛАВУ НБУ
https://www.dsnews.ua/economics/skolko- ... 2020150000
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31

  Zebra написав:
  Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?

Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+

А мой рекорд 28,3!Аж 300 баксов купил!И не особо страдаю.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:46

  Alex2006 написав:
  75stasstas75 написав:Striker
Сейчас сливать ??? до осени 27-28 итак скорее всего будет, осенью 30+

О, еще один баксодержатель :)

за 1 рык грошова маса в грн виросла на 25% але гривна буде стабільна як при ВФЯ :shock:
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:50

  Igor3777 написав:
  Zebra написав:
  Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?

Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+


В прошлом году уже надавали, по 33 :lol: :lol:

В прошлом году осенью было не так.Тогда клоуны ещё не всё просрали,по сути только начали, устроив зловещий эксперимент по 23.Сейчас результат их работы на табло,-300 в бюджете и ещё пока не осень.Ку-ку,Гриня!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:54

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  Striker написав:Слил по 26,73 часть долларов купленных по 27,25. В ближайшие пару месяцев курс вряд ли сильно поменяется, скорее ожидаю небольшую ревальвацию. Точно отыграю за 2 месяца процентами до 27,26. Что делать с долларом купленным по 27.8 и 28 ещё окончательно не решил. Или придержать до конца осени-зимы и ждать курс 28, или сейчас всё сливать и за счёт процентов выйду в ноль в ноябре-декабре. Кто что посоветует?

Удалите учетную запись и не позорьтесь. За купленное по 28 уже осенью будут давать 30+

О, началось)) А где же 30+, обещанные "через месяц" 3 месяца назад?)) Да, в Украину заходит куча бабла от траншов МВФ и ЕС, а курс будет 30))) Вы сами-то в это верите?

Алекс,ну конечно же!Все бабло так и течет в Украину,где ему хорошо и ничего не угрожает,где ёмкий рынок,низкая коррупция и идеальная судебная система.Триллионы заходят,гг.
По 30+/- месяц или даже квартал можно вполне ошибиться.Но это будет.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:01

МВФ сейчас занимается поддержкой штанов власти писюаниста.Бюджету кранты и без этих 2 ярдов крах наступил бы ещё раньше.Смолий может быть лоббистом нерезов и импортёров сколько угодно и пытаться держать курс хоть до 2 пришествия,но сколько верёвочке ни виться,а украинское экономическое чудо во всей красе себя обязательно проявит.Уже видели лучшего банкира восточной Европы арбуза при хаме.Томущо стабильность,гг.
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