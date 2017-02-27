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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5657565856595660>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
39
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:04

  zРадио написав:Достаточно грамотную статью подготовила Деловая столица. Только я бы не спешил закапывать руководство НБУ - пока остаются лоббистами импорта и держателей высокодоходных долгов, они неприкосновенны...

СКОЛЬКО СТОИТ СМОЛИЙ. ПОЧЕМУ СНИЖЕНИЕ УЧЕТНОЙ СТАВКИ НЕ РАЗГОНИТ ЭКОНОМИКУ И НЕ СПАСЕТ ГЛАВУ НБУ
https://www.dsnews.ua/economics/skolko- ... 2020150000

класика жанра - приватизація доходу, націоналізація збитку,
тобто тре вивести 4ярди нерезів + дохід, під що дається позика "донорів",
кредитори в плюсах, пересіченим то все віддавати, а НБУ, як пише песікот "незалежний"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:18

  flyman написав:а НБУ, як пише песікот "незалежний"

он в теории "незалежний", а практика отличается от теории :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:30

  zРадио написав:Достаточно грамотную статью подготовила Деловая столица. Только я бы не спешил закапывать руководство НБУ - пока остаются лоббистами импорта и держателей высокодоходных долгов, они неприкосновенны...

СКОЛЬКО СТОИТ СМОЛИЙ. ПОЧЕМУ СНИЖЕНИЕ УЧЕТНОЙ СТАВКИ НЕ РАЗГОНИТ ЭКОНОМИКУ И НЕ СПАСЕТ ГЛАВУ НБУ
https://www.dsnews.ua/economics/skolko- ... 2020150000

В меморандуме с МВФ чётко прописана независимость НБУ, в первую очередь, от КабМина, парламента и президента

Такие посты, как и подача законопроектов от Дубинского & Co - кидок
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:31

  Амвросий написав:
  flyman написав:а НБУ, як пише песікот "незалежний"

он в теории "незалежний", а практика отличается от теории :lol:

Оставьте ваши влажные фантазии. Изучите мат.часть, потом стройте свои домыслы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:35

Наглядно на цифрах, почему НБУ (то ли Национальный банк Украины, то ли уже Независимый банк от Украины - тяжело разобраться) зубами держит курс:

За период январь-апрель 2020-го:

- экспорт Украины в ЕС = 6,195 млрд долларов (падение y-o-y на 10,7%);
- импорт Украины из ЕС = 7,314 млрд долларов (падение y-o-y на 5,6%);
- дефицит внешней торговли Украины с ЕС = 1,119 млрд долларов (рост на 39,5%).

- экспорт Украины в США = 0,295 млрд долларов (падение y-o-y на 13,5%);
- импорт Украины из США = 0,965 млрд долларов (падение y-o-y на 9,1%);
- дефицит внешней торговли Украины с США = 0,67 млрд долларов (рост на 9%).

Т.е. при всем коллапсе мировой торговли, выигрыш ЕС и США от ВЭД с Украиной только растет - последствия дешевого импорта и дорогого экспорта...

Браво "независимому" регулятору, так держать!

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/70.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав: Возможно, что впечатлил. Я не знаю, что впечатлило больше, рост доллара в мире, снижение ставки или прогноз, но в начале сессии, когда играют впечатления, рост наблюдался. Так было две сессии подряд. Однако, в обоих случаях к концу сессии, когда уже играет исключительно баланс спроса и предложения, откатывались.
Как ни крути, а впечатления от перекоса спроса и предложения всегда сильнее, чем от любых новостей.


Любых? Но МБ не может жить только завтрашним днем. По идее.
Кто-то сливает ради налогового платежа, а кто-то не купил или даже продал, ради завтрашних 2-3 летних бумаг? И готов идти в них под 10 и менее.
При условии, что не в реферате, а в целом staff report прописаны 3.908 и 130.3 nominal gdp. Правда, в 2 разных табличках. Но за один (этот) год. Вы же не думаете, что качество внешнего управления 8) упало так же, как внутреннего? Я вот о чем переживаю: 30 не 30, в сент. или ноябре, но хоть у кого-то в цифирках д.б. порядок и внутренняя непротиворечивость?
Востаннє редагувалось matroSkin в Пон 15 чер, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:48

  Patrick написав:15-55:
Харьков 26.75 - 26.83 (утром 26.70 - 26.76),
большинство цен наличного доллара: 26.75 - 26.85 (ПОВ, опт).
В целом курс доллара в Харькове прибавил 5 копеек в покупке и 7-8 копеек в продаже.

Сумы 26.70 - 26.85 (26.65 - 26.75)
Полтава 26.75 - 26.83 (26.67 - 26.75)

Днепр, опт ,после обеда и до закрытия 26,70/26,90
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:51

  zРадио написав:Наглядно на цифрах, почему НБУ (то ли Национальный банк Украины, то ли уже Независимый банк от Украины - тяжело разобраться) зубами держит курс:

За период январь-апрель 2020-го:

- экспорт Украины в ЕС = 6,195 млрд долларов (падение y-o-y на 10,7%);
- импорт Украины из ЕС = 7,314 млрд долларов (падение y-o-y на 5,6%);
- дефицит внешней торговли Украины с ЕС = 1,119 млрд долларов (рост на 39,5%).

- экспорт Украины в США = 0,295 млрд долларов (падение y-o-y на 13,5%);
- импорт Украины из США = 0,965 млрд долларов (падение y-o-y на 9,1%);
- дефицит внешней торговли Украины с США = 0,67 млрд долларов (рост на 9%).

Т.е. при всем коллапсе мировой торговли, выигрыш ЕС и США от ВЭД с Украиной только растет - последствия дешевого импорта и дорогого экспорта...

Браво "независимому" регулятору, так держать!

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/70.pdf


Вы что думаете,что девал спасёт нас от отставания ко всему цивилизованному миру?

Разберитесь с очень ярким примером,я имею ввиду экономику 2015-го!

Торгбаланс позитивным был очень недолго,мы имели 70% домохозяйств на субсидии.

МВФ делал с нами что хотел,все более менее адекватные свалили за кордон.

Только примерно через 3 года пошёл реальный рост экономики и зарплат,и то в основном за счёт того,что надо было платить более менее адекватные з.п. на фоне катастрофического оттока кадров.

Так что я хоть и вангую обвал,но хочу чтобы он наступил не сейчас,опять погружаться в 2015-й не хочется,но к сожалению мы к нему идём,у нас не бывает плавного сползания,такая мы экономика и такие у нас правительства,мы любим крайности и кататься с гор.

Так что выдохните и кайфуйте,у НБУ более 25 ярдов,живём короче и наблюдаем за цирком,как бабахнет,то это не будет для вас неожиданностью,ДС нас натаскал и научил всё понимать,спасибо емуне надо торопится,оппа ещё будет,но немножко позже)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:56

zРадио
Так а ты определись.

То ли сейчас девальвация полезна ? к чему ты и тебе подобные призывают. А это потеря доходов пересичных

То ли девальвация в 2014 году была вынуждена, из-за агрессии РФ

Я знаю, цифры на основании софистики, ты рисуешь любые
Но нарисуй, как выиграют пересичные от девальвации в 2020 году. Я с удовольствием твои цифры посмотрю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:08

Хоть качество контр-аргументов и разное (у somilitark - высокое, у pesikot - низкое), могу ответить обоим сразу:

в условиях падения спроса, внешнего и внутреннего, ошибочными являются как стратегия глубовой шоковой девальвации, так и стратегия жесткой монетарной политики.

Почему нужно скатываться то в одну, то в другую крайность? Я не раз писал здесь - оптимальным является ослабление гривны на величину разности ее стоимости во времени с долларом. Это 7-8% в год.

PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление
zРадио
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