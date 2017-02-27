zРадио написав:Достаточно грамотную статью подготовила Деловая столица. Только я бы не спешил закапывать руководство НБУ - пока остаются лоббистами импорта и держателей высокодоходных долгов, они неприкосновенны...
класика жанра - приватизація доходу, націоналізація збитку, тобто тре вивести 4ярди нерезів + дохід, під що дається позика "донорів", кредитори в плюсах, пересіченим то все віддавати, а НБУ, як пише песікот "незалежний"
zРадио написав:Достаточно грамотную статью подготовила Деловая столица. Только я бы не спешил закапывать руководство НБУ - пока остаются лоббистами импорта и держателей высокодоходных долгов, они неприкосновенны...
Наглядно на цифрах, почему НБУ (то ли Национальный банк Украины, то ли уже Независимый банк от Украины - тяжело разобраться) зубами держит курс:
За период январь-апрель 2020-го:
- экспорт Украины в ЕС = 6,195 млрд долларов (падение y-o-y на 10,7%); - импорт Украины из ЕС = 7,314 млрд долларов (падение y-o-y на 5,6%); - дефицит внешней торговли Украины с ЕС = 1,119 млрд долларов (рост на 39,5%).
- экспорт Украины в США = 0,295 млрд долларов (падение y-o-y на 13,5%); - импорт Украины из США = 0,965 млрд долларов (падение y-o-y на 9,1%); - дефицит внешней торговли Украины с США = 0,67 млрд долларов (рост на 9%).
Т.е. при всем коллапсе мировой торговли, выигрыш ЕС и США от ВЭД с Украиной только растет - последствия дешевого импорта и дорогого экспорта...
Сибарит написав: Возможно, что впечатлил. Я не знаю, что впечатлило больше, рост доллара в мире, снижение ставки или прогноз, но в начале сессии, когда играют впечатления, рост наблюдался. Так было две сессии подряд. Однако, в обоих случаях к концу сессии, когда уже играет исключительно баланс спроса и предложения, откатывались. Как ни крути, а впечатления от перекоса спроса и предложения всегда сильнее, чем от любых новостей.
Любых? Но МБ не может жить только завтрашним днем. По идее. Кто-то сливает ради налогового платежа, а кто-то не купил или даже продал, ради завтрашних 2-3 летних бумаг? И готов идти в них под 10 и менее. При условии, что не в реферате, а в целом staff report прописаны 3.908 и 130.3 nominal gdp. Правда, в 2 разных табличках. Но за один (этот) год. Вы же не думаете, что качество внешнего управления упало так же, как внутреннего? Я вот о чем переживаю: 30 не 30, в сент. или ноябре, но хоть у кого-то в цифирках д.б. порядок и внутренняя непротиворечивость?
Востаннє редагувалось matroSkin в Пон 15 чер, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Patrick написав:15-55: Харьков 26.75 - 26.83 (утром 26.70 - 26.76), большинство цен наличного доллара: 26.75 - 26.85 (ПОВ, опт). В целом курс доллара в Харькове прибавил 5 копеек в покупке и 7-8 копеек в продаже.
zРадио написав:Наглядно на цифрах, почему НБУ (то ли Национальный банк Украины, то ли уже Независимый банк от Украины - тяжело разобраться) зубами держит курс:
За период январь-апрель 2020-го:
- экспорт Украины в ЕС = 6,195 млрд долларов (падение y-o-y на 10,7%); - импорт Украины из ЕС = 7,314 млрд долларов (падение y-o-y на 5,6%); - дефицит внешней торговли Украины с ЕС = 1,119 млрд долларов (рост на 39,5%).
- экспорт Украины в США = 0,295 млрд долларов (падение y-o-y на 13,5%); - импорт Украины из США = 0,965 млрд долларов (падение y-o-y на 9,1%); - дефицит внешней торговли Украины с США = 0,67 млрд долларов (рост на 9%).
Т.е. при всем коллапсе мировой торговли, выигрыш ЕС и США от ВЭД с Украиной только растет - последствия дешевого импорта и дорогого экспорта...
Вы что думаете,что девал спасёт нас от отставания ко всему цивилизованному миру?
Разберитесь с очень ярким примером,я имею ввиду экономику 2015-го!
Торгбаланс позитивным был очень недолго,мы имели 70% домохозяйств на субсидии.
МВФ делал с нами что хотел,все более менее адекватные свалили за кордон.
Только примерно через 3 года пошёл реальный рост экономики и зарплат,и то в основном за счёт того,что надо было платить более менее адекватные з.п. на фоне катастрофического оттока кадров.
Так что я хоть и вангую обвал,но хочу чтобы он наступил не сейчас,опять погружаться в 2015-й не хочется,но к сожалению мы к нему идём,у нас не бывает плавного сползания,такая мы экономика и такие у нас правительства,мы любим крайности и кататься с гор.
Так что выдохните и кайфуйте,у НБУ более 25 ярдов,живём короче и наблюдаем за цирком,как бабахнет,то это не будет для вас неожиданностью,ДС нас натаскал и научил всё понимать,спасибо емуне надо торопится,оппа ещё будет,но немножко позже)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Хоть качество контр-аргументов и разное (у somilitark - высокое, у pesikot - низкое), могу ответить обоим сразу:
в условиях падения спроса, внешнего и внутреннего, ошибочными являются как стратегия глубовой шоковой девальвации, так и стратегия жесткой монетарной политики.
Почему нужно скатываться то в одну, то в другую крайность? Я не раз писал здесь - оптимальным является ослабление гривны на величину разности ее стоимости во времени с долларом. Это 7-8% в год.
PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление