Додано: Пон 15 чер, 2020 20:51

zРадио написав: Наглядно на цифрах, почему НБУ (то ли Национальный банк Украины, то ли уже Независимый банк от Украины - тяжело разобраться) зубами держит курс:



За период январь-апрель 2020-го:



- экспорт Украины в ЕС = 6,195 млрд долларов (падение y-o-y на 10,7%);

- импорт Украины из ЕС = 7,314 млрд долларов (падение y-o-y на 5,6%);

- дефицит внешней торговли Украины с ЕС = 1,119 млрд долларов (рост на 39,5%).



- экспорт Украины в США = 0,295 млрд долларов (падение y-o-y на 13,5%);

- импорт Украины из США = 0,965 млрд долларов (падение y-o-y на 9,1%);

- дефицит внешней торговли Украины с США = 0,67 млрд долларов (рост на 9%).



Т.е. при всем коллапсе мировой торговли, выигрыш ЕС и США от ВЭД с Украиной только растет - последствия дешевого импорта и дорогого экспорта...



Браво "независимому" регулятору, так держать!



http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/70.pdf Наглядно на цифрах, почему НБУ (то ли Национальный банк Украины, то ли уже Независимый банк от Украины - тяжело разобраться) зубами держит курс:За период январь-апрель 2020-го:- экспорт Украины в ЕС = 6,195 млрд долларов (падение y-o-y на 10,7%);- импорт Украины из ЕС = 7,314 млрд долларов (падение y-o-y на 5,6%);- дефицит внешней торговли Украины с ЕС = 1,119 млрд долларов (рост на 39,5%).- экспорт Украины в США = 0,295 млрд долларов (падение y-o-y на 13,5%);- импорт Украины из США = 0,965 млрд долларов (падение y-o-y на 9,1%);- дефицит внешней торговли Украины с США = 0,67 млрд долларов (рост на 9%).Т.е. при всем коллапсе мировой торговли, выигрыш ЕС и США от ВЭД с Украиной только- последствия дешевого импорта и дорогого экспорта...Браво "независимому" регулятору, так держать!

Вы что думаете,что девал спасёт нас от отставания ко всему цивилизованному миру?Разберитесь с очень ярким примером,я имею ввиду экономику 2015-го!Торгбаланс позитивным был очень недолго,мы имели 70% домохозяйств на субсидии.МВФ делал с нами что хотел,все более менее адекватные свалили за кордон.Только примерно через 3 года пошёл реальный рост экономики и зарплат,и то в основном за счёт того,что надо было платить более менее адекватные з.п. на фоне катастрофического оттока кадров.Так что я хоть и вангую обвал,но хочу чтобы он наступил не сейчас,опять погружаться в 2015-й не хочется,но к сожалению мы к нему идём,у нас не бывает плавного сползания,такая мы экономика и такие у нас правительства,мы любим крайности и кататься с гор.Так что выдохните и кайфуйте,у НБУ более 25 ярдов,живём короче и наблюдаем за цирком,как бабахнет,то это не будет для вас неожиданностью,ДС нас натаскал и научил всё понимать,спасибо емуне надо торопится,оппа ещё будет,но немножко позже)))