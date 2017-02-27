Додано: Пон 15 чер, 2020 21:28

zРадио

То есть ты за девальвацию, ну 30% минимум и утверждаешь, что это хорошо

Запомним

Ты за уменьшение уровня жизни пересичных на 30%

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой