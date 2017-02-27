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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5658565956605661>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
39
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:09

  zРадио написав:Наглядно на цифрах, почему НБУ (то ли Национальный банк Украины, то ли уже Независимый банк от Украины - тяжело разобраться) зубами держит курс:

За период январь-апрель 2020-го:

- экспорт Украины в ЕС = 6,195 млрд долларов (падение y-o-y на 10,7%);
- импорт Украины из ЕС = 7,314 млрд долларов (падение y-o-y на 5,6%);
- дефицит внешней торговли Украины с ЕС = 1,119 млрд долларов (рост на 39,5%).

- экспорт Украины в США = 0,295 млрд долларов (падение y-o-y на 13,5%);
- импорт Украины из США = 0,965 млрд долларов (падение y-o-y на 9,1%);
- дефицит внешней торговли Украины с США = 0,67 млрд долларов (рост на 9%).

Т.е. при всем коллапсе мировой торговли, выигрыш ЕС и США от ВЭД с Украиной только растет - последствия дешевого импорта и дорогого экспорта...
Браво "независимому" регулятору, так держать!
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/70.pdf
А в чому проблема то?
ось табличка з так гарно розписаного за січень-квітень (товари)
період_______експорт___імпорт___баланс
Січень 2020___4155,1__4085,7____+169,4
Лютий 2020____3957,9__4540,1____–582,2
Березень 2020_4136,6__4715,8____–579,2
Квітень 2020__3836,0__3418,5____+417,5
Як бачимо не все так страшно + є ще рух по послугам ,де у нас плюсовий баланс.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Но МБ не может жить только завтрашним днем.

Не может. Рынок всегда живет только сегодняшним :)
Кто-то покупает, кто-то продает, из этого складываются текущие балансы.

А прогнозы на то и прогнозы, чтобы не сбываться. И не важно, кто их делает.

Обсуждать политику и теории заговоров не хочу, но замечу, что влияние на рынки "внешнего управления" сильно преувеличено, как и внутреннего.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:20

  Сибарит написав:А прогнозы на то и прогнозы, чтобы не сбываться. И не важно, кто их делает.


ось приклад

середній курс по факту за 2019 був 25,8 грн/дол (дані Мінфіну)
в той час як прогнози дуже авторитетних інституцій були ну зовсім пальцем в небо -

Зображення
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:24

  zРадио написав:PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление

Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается.
А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:24

  budivelnik написав:А в чому проблема то?
ось табличка з так гарно розписаного за січень-квітень (товари)
період_______експорт___імпорт___баланс
Січень 2020___4155,1__4085,7____+169,4
Лютий 2020____3957,9__4540,1____–582,2
Березень 2020_4136,6__4715,8____–579,2
Квітень 2020__3836,0__3418,5____+417,5
Як бачимо не все так страшно + є ще рух по послугам ,де у нас плюсовий баланс.


В том то и дело - когда смотришь на большие цифры без географического и отраслевого сплита, все не так уж плохо с позиции баланса - импорт падает быстрее экспорта.

Но вот когда углубляешься, то уже заметен "стратегический" негативный подтекст - экономим чисто ситуативно на обвалившихся в цене энергоносителях, а теряем долгосрочно на замещении импортом товаров украинского производства...

Чисто по-человечески, когда я захожу в супермаркет, мне тоже нравится импортный паритет. Но долгосрочно ты и сам понимаешь, к чему это приводит!

Мы никогда не будем выращивать столько зерновых и подсолнуха, чтобы их объема хватило поменять на все остальное, чем мы греемся, во что одеваемся, на чем ездим, на чем пишем комментарии в форумах и т.д...

Даже США, печатаюшие валюту ЗВР всех остальных стран мира, сегодня активно используют протекционизм. А чем мы хуже? Да, мы подписали диспропорциональные условия торговли и в рамках ВТО, и в рамках Ассоциации с ЕС, что нам мешает использовать фискальный инструментарий. Но курсом это корректировать легко и просто (правда, не тогда, когда НБУ независим от Украины)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:28

zРадио
То есть ты за девальвацию, ну 30% минимум и утверждаешь, что это хорошо
Запомним
Ты за уменьшение уровня жизни пересичных на 30%
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:33

  Сибарит написав:
  zРадио написав:PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление

Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается.
А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики.


Согласен с вами. Что до предпосылок девальвации - эмиссию 20-25 млрд гривен в месяц до конца года с целью либерализации кредитования бизнеса, пожалуй, нельзя назвать искусственной, ведь так? :D Но вот если по сговору лиц (коммерческий банк-НБУ) эти деньги вместо реальной экономики будут направляться на межбанк, как в 2008-м и 2014-м, то это уже другое. И это то, что я НЕ предлагаю
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:35

  pesikot написав:zРадио
То есть ты за девальвацию, ну 30% минимум и утверждаешь, что это хорошо
Запомним
Ты за уменьшение уровня жизни пересичных на 30%


Ты снова ничего не понял. Я объяснял уже трижды - лично тебе. Умываю руки
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:42

  pesikot написав:То есть ты за девальвацию, ну 30% минимум и утверждаешь, что это хорошо
Запомним
Ты за уменьшение уровня жизни пересичных на 30%


Девальвация не снижает уровень жизни пересичных. Потому что при девальвации растет не только курс доллара, но и зарплаты пересичных. Причем цены на товары растут с задержкой. Получается, что при девальвации пересичный покупает товары дешевле (относительно своей зарплаты, а не в абсолютных цифрах).

Сейчас происходит обратная ситуация - идет ревальвация, курс доллара падает, зарплаты падают, а цены растут. Получается, что пересичный покупает товары дороже.

Вот и выходит, что девальвация для пересичных выгоднее. А ревальвация наоборот делает пересичных беднее :)

Тут речь идет именно о пересичных, которые тратят то что зарабатывают а заначку если и откладывают, то в валюте. Потому что для тех кто хранит большие суммы гривны, для них конечно девальвация не выгодна.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 15 чер, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:49

  Амвросий написав:Девальвация не снижает уровень жизни пересичных. Потому что при девальвации растет не только курс доллара, но и зарплаты пересичных. Причем цены на товары растут с задержкой. Получается, что при девальвации пересичный покупает товары дешевле.

Проясніть, будь ласка.
Чому зарплати при девальвації мають рости (у кого?..), і чому швидше за ціни?..
sergey_sryvkin
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