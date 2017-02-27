zРадио написав:Наглядно на цифрах, почему НБУ (то ли Национальный банк Украины, то ли уже Независимый банк от Украины - тяжело разобраться) зубами держит курс:
За период январь-апрель 2020-го:
- экспорт Украины в ЕС = 6,195 млрд долларов (падение y-o-y на 10,7%); - импорт Украины из ЕС = 7,314 млрд долларов (падение y-o-y на 5,6%); - дефицит внешней торговли Украины с ЕС = 1,119 млрд долларов (рост на 39,5%).
- экспорт Украины в США = 0,295 млрд долларов (падение y-o-y на 13,5%); - импорт Украины из США = 0,965 млрд долларов (падение y-o-y на 9,1%); - дефицит внешней торговли Украины с США = 0,67 млрд долларов (рост на 9%).
А в чому проблема то? ось табличка з так гарно розписаного за січень-квітень (товари) період_______експорт___імпорт___баланс Січень 2020___4155,1__4085,7____+169,4 Лютий 2020____3957,9__4540,1____–582,2 Березень 2020_4136,6__4715,8____–579,2 Квітень 2020__3836,0__3418,5____+417,5 Як бачимо не все так страшно + є ще рух по послугам ,де у нас плюсовий баланс.
zРадио написав:PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление
Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается. А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики.
budivelnik написав:А в чому проблема то? ось табличка з так гарно розписаного за січень-квітень (товари) період_______експорт___імпорт___баланс Січень 2020___4155,1__4085,7____+169,4 Лютий 2020____3957,9__4540,1____–582,2 Березень 2020_4136,6__4715,8____–579,2 Квітень 2020__3836,0__3418,5____+417,5 Як бачимо не все так страшно + є ще рух по послугам ,де у нас плюсовий баланс.
В том то и дело - когда смотришь на большие цифры без географического и отраслевого сплита, все не так уж плохо с позиции баланса - импорт падает быстрее экспорта.
Но вот когда углубляешься, то уже заметен "стратегический" негативный подтекст - экономим чисто ситуативно на обвалившихся в цене энергоносителях, а теряем долгосрочно на замещении импортом товаров украинского производства...
Чисто по-человечески, когда я захожу в супермаркет, мне тоже нравится импортный паритет. Но долгосрочно ты и сам понимаешь, к чему это приводит!
Мы никогда не будем выращивать столько зерновых и подсолнуха, чтобы их объема хватило поменять на все остальное, чем мы греемся, во что одеваемся, на чем ездим, на чем пишем комментарии в форумах и т.д...
Даже США, печатаюшие валюту ЗВР всех остальных стран мира, сегодня активно используют протекционизм. А чем мы хуже? Да, мы подписали диспропорциональные условия торговли и в рамках ВТО, и в рамках Ассоциации с ЕС, что нам мешает использовать фискальный инструментарий. Но курсом это корректировать легко и просто (правда, не тогда, когда НБУ независим от Украины)...
zРадио написав:PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление
Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается. А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики.
Согласен с вами. Что до предпосылок девальвации - эмиссию 20-25 млрд гривен в месяц до конца года с целью либерализации кредитования бизнеса, пожалуй, нельзя назвать искусственной, ведь так? Но вот если по сговору лиц (коммерческий банк-НБУ) эти деньги вместо реальной экономики будут направляться на межбанк, как в 2008-м и 2014-м, то это уже другое. И это то, что я НЕ предлагаю
pesikot написав:То есть ты за девальвацию, ну 30% минимум и утверждаешь, что это хорошо Запомним Ты за уменьшение уровня жизни пересичных на 30%
Девальвация не снижает уровень жизни пересичных. Потому что при девальвации растет не только курс доллара, но и зарплаты пересичных. Причем цены на товары растут с задержкой. Получается, что при девальвации пересичный покупает товары дешевле (относительно своей зарплаты, а не в абсолютных цифрах).
Сейчас происходит обратная ситуация - идет ревальвация, курс доллара падает, зарплаты падают, а цены растут. Получается, что пересичный покупает товары дороже.
Вот и выходит, что девальвация для пересичных выгоднее. А ревальвация наоборот делает пересичных беднее
Тут речь идет именно о пересичных, которые тратят то что зарабатывают а заначку если и откладывают, то в валюте. Потому что для тех кто хранит большие суммы гривны, для них конечно девальвация не выгодна.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 15 чер, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Девальвация не снижает уровень жизни пересичных. Потому что при девальвации растет не только курс доллара, но и зарплаты пересичных. Причем цены на товары растут с задержкой. Получается, что при девальвации пересичный покупает товары дешевле.
Проясніть, будь ласка. Чому зарплати при девальвації мають рости (у кого?..), і чому швидше за ціни?..