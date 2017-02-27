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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5658565956605661 Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года? Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383 25.01-25.5 5% 21 25.51-26.0 3% 10 26.01-26.5 7% 27 26.51-27.0 10% 39 27.01-27.5 14% 53 27.51-28.0 14% 52 28.01-28.5 9% 36 28.51-29.0 10% 40 29.01-29.5 5% 19 29.51-30.0 4% 14 больше 30 19% 72 Всього голосів : 383 Додано: Пон 15 чер, 2020 21:52 zРадио написав: Хоть качество контр-аргументов и разное (у somilitark - высокое, у pesikot - низкое), могу ответить обоим сразу:



в условиях падения спроса, внешнего и внутреннего, ошибочными являются как стратегия глубовой шоковой девальвации, так и стратегия жесткой монетарной политики.



Почему нужно скатываться то в одну, то в другую крайность? Я не раз писал здесь - оптимальным является ослабление гривны на величину разности ее стоимости во времени с долларом. Это 7-8% в год.



PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление Хоть качество контр-аргументов и разное (у- высокое, у- низкое), могу ответить обоим сразу:в условиях падения спроса, внешнего и внутреннего, ошибочными являются как стратегия глубовой шоковой девальвации, так и стратегия жесткой монетарной политики.Почему нужно скатываться то в одну, то в другую крайность? Я не раз писал здесь - оптимальным является ослабление гривны на величину разности ее стоимости во времени с долларом. Это 7-8% в год.PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление



Это очень ошибочно искусственно "толкать" девальвацию на 7-8% в год.

Как бы смешно не звучало,но у нас шли реформы,в основном из-за требований МВФ,впервые за все годы независимости НБУ стал реально независим и перестал печатать деньги,ни под вывеской прямой эмиссии,ни раздавать рефинанс банкам направо и и налево.

У нас правительство впервые стало жить за свои!

Что собрали,то и потратили.

У нас Нафтогаз отлучили от бюджета и он оказывается сам может себя кормить,а не сосать деньги,а даже приносить в дом.

У нас убрали с рынка кэптивные банки пылесосы,курс реально стал рыночным,так что толкать ничего не надо было,проявлялась сезонность,летом весной дешевле,зимой дороже,но и она стала сходить на нет,не из-за жёсткой монетарной политики,а потому что кровосисям дали по рукам.

Мы богатая страна,просто плохие люди должны сидеть в тюрьме,а не рассказывать как нам жить(с).

Сейчас НБУ сделал вообще ставку рефинансирования 6%,он выталкивает деньги банков в экономику или на худой конец в ОВГЗ.

Когда такое было?



Так что всё было более менее нормально,а вот сейчас происходит откат реформ,попёрла контрабанда,недостаток платежей компенсируют удушением легальных импортёров.

Правительство играет в непонятный популизм и начинает заигрывать с пенсионерами,снимают земельный налог,а вот например "освобождение предпринимателей от уплаты" ЕСВ за март,апрель и май до сих пор под вопросом!!!



И вот подумайте,кто будет инвестировать в реальное производство,кто будет нести деньги на депозиты,если курс будет ползти постоянно?

Смогут банки отдать хотя бы половину привлечённых средств если не будет к ним доверия?

Нужна стабильность,как бы это банально не звучало,только тогда появляется оптимизм у экономических агентов и всё начинает крутиться и покупаться.



Так что надо налаживать справедливые суды и полицию,защиту частной собственности на всех уровнях,давать по рукам коррупционерам и барыгам всех мастей и всё наладится,а пока ждём,думаю развязка будет политическая,которая перейдёт в экономическую, хотя может и экономика будет первична,может даже дядька вовка пойдёт на прорыв,нужна и вода в Крым,и кремлёвским мечтателям нужен выхлоп от инвестиций в зекоманду,так что они могут толкнуть экономику каким нибудь форсмажором,как только почувствуют что эффект от шатания будет ощутимым и даст результат.



Так что у нас назревает мощнейший кризис,экономика и политика очень рядом ходят,все понимают что бенины дети и сам отец взяли деньги у дяди пу,так что взрыв будет по всем фронтам,как говорил мне ДС в 2014-м,да не торопись ты с обвалом,накроет ещё с головой,как придёт,то тогда будешь думать,что делать,а пока радуйся,что всё плохое ещё не наступило. Это очень ошибочно искусственно "толкать" девальвацию на 7-8% в год.Как бы смешно не звучало,но у нас шли реформы,в основном из-за требований МВФ,впервые за все годы независимости НБУ стал реально независим и перестал печатать деньги,ни под вывеской прямой эмиссии,ни раздавать рефинанс банкам направо и и налево.У нас правительство впервые стало жить за свои!Что собрали,то и потратили.У нас Нафтогаз отлучили от бюджета и он оказывается сам может себя кормить,а не сосать деньги,а даже приносить в дом.У нас убрали с рынка кэптивные банки пылесосы,курс реально стал рыночным,так что толкать ничего не надо было,проявлялась сезонность,летом весной дешевле,зимой дороже,но и она стала сходить на нет,не из-за жёсткой монетарной политики,а потому что кровосисям дали по рукам.Мы богатая страна,просто плохие люди должны сидеть в тюрьме,а не рассказывать как нам жить(с).Сейчас НБУ сделал вообще ставку рефинансирования 6%,он выталкивает деньги банков в экономику или на худой конец в ОВГЗ.Когда такое было?Так что всё было более менее нормально,а вот сейчас происходит откат реформ,попёрла контрабанда,недостаток платежей компенсируют удушением легальных импортёров.Правительство играет в непонятный популизм и начинает заигрывать с пенсионерами,снимают земельный налог,а вот например "освобождение предпринимателей от уплаты" ЕСВ за март,апрель и май до сих пор под вопросом!!!И вот подумайте,кто будет инвестировать в реальное производство,кто будет нести деньги на депозиты,если курс будет ползти постоянно?Смогут банки отдать хотя бы половину привлечённых средств если не будет к ним доверия?Нужна стабильность,как бы это банально не звучало,только тогда появляется оптимизм у экономических агентов и всё начинает крутиться и покупаться.Так что надо налаживать справедливые суды и полицию,защиту частной собственности на всех уровнях,давать по рукам коррупционерам и барыгам всех мастей и всё наладится,а пока ждём,думаю развязка будет политическая,которая перейдёт в экономическую, хотя может и экономика будет первична,может даже дядька вовка пойдёт на прорыв,нужна и вода в Крым,и кремлёвским мечтателям нужен выхлоп от инвестиций в зекоманду,так что они могут толкнуть экономику каким нибудь форсмажором,как только почувствуют что эффект от шатания будет ощутимым и даст результат.Так что у нас назревает мощнейший кризис,экономика и политика очень рядом ходят,все понимают что бенины дети и сам отец взяли деньги у дяди пу,так что взрыв будет по всем фронтам,как говорил мне ДС в 2014-м,да не торопись ты с обвалом,накроет ещё с головой,как придёт,то тогда будешь думать,что делать,а пока радуйся,что всё плохое ещё не наступило. Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого. somilitark

Повідомлень: 11370 З нами з: 30.12.09 Подякував: 334 раз. Подякували: 2698 раз. Профіль 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 21:54 sergey_sryvkin написав: Проясніть, будь ласка.

Чому зарплати при девальвації мають рости (у кого?..), і чому швидше за ціни?.. Проясніть, будь ласка.Чому зарплати при девальвації мають рости (у кого?..), і чому швидше за ціни?..



Зарплаты растут из-за особенностей рыночной экономики. При девальвации становится больше денег, соответственно людям становится легче зарабатывать большую зарплату. При ревальвации наоборот - количество наличных денег уменьшается и зарабатывать их становится трудней.



Зарплаты растут быстрее, чем цены потому что имеется некоторый временной лаг между производством товара и его покупкой. На момент производства стоимость труда одна. На момент покупки (через некоторое время) при девальвации стоимость труда уже выше.



Получается, что на момент покупки товара доход у пересичного уже выше, чем стоил труд на производство товара, когда он производился.



Т.е. при девальвации пересичный работает меньше, а купить может больше. При ревальвации наоборот, пересичный работает больше, а купить может меньше.



А вот хранить деньги не участвующие в обороте выгодней наоборот при ревальвации, т.к. при девальвации они обесцениваются. Зарплаты растут из-за особенностей рыночной экономики. При девальвации становится больше денег, соответственно людям становится легче зарабатывать большую зарплату. При ревальвации наоборот - количество наличных денег уменьшается и зарабатывать их становится трудней.Зарплаты растут быстрее, чем цены потому что имеется некоторый временной лаг между производством товара и его покупкой. На момент производства стоимость труда одна. На момент покупки (через некоторое время) при девальвации стоимость труда уже выше.Получается, что на момент покупки товара доход у пересичного уже выше, чем стоил труд на производство товара, когда он производился.Т.е. при девальвации пересичный работает меньше, а купить может больше. При ревальвации наоборот, пересичный работает больше, а купить может меньше.А вот хранить деньги не участвующие в обороте выгодней наоборот при ревальвации, т.к. при девальвации они обесцениваются. Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 15 чер, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз. Амвросий

Повідомлень: 2086 З нами з: 26.02.09 Подякував: 239 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 22:06 Амвросий написав: Получается, что на момент покупки товара доход у пересичного уже выше, чем стоил труд на производство товара, когда он производился. Получается, что на момент покупки товара доход у пересичного уже выше, чем стоил труд на производство товара, когда он производился.



Дефляция часто встречается?



Вы точно ничего не попутали? Дефляция часто встречается?Вы точно ничего не попутали? Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого. somilitark

Повідомлень: 11370 З нами з: 30.12.09 Подякував: 334 раз. Подякували: 2698 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 22:19 somilitark написав: Дефляция часто встречается? Дефляция часто встречается?



У нас при ревальвации растет налоговая нагрузка, поэтому ревальвация сопровождается инфляцией, а не дефляцией. Растут затраты на производство и доставку товаров, поэтому цена товаров увеличивается. А курс доллара падает.



Пересичный вынужден больше работать и меньше кушать. Так работает принцип меньше кормить и больше доить У нас при ревальвации растет налоговая нагрузка, поэтому ревальвация сопровождается инфляцией, а не дефляцией. Растут затраты на производство и доставку товаров, поэтому цена товаров увеличивается. А курс доллара падает.Пересичный вынужден больше работать и меньше кушать. Так работает принцип меньше кормить и больше доить Амвросий

Повідомлень: 2086 З нами з: 26.02.09 Подякував: 239 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 22:26 Сибарит написав: zРадио написав: PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление

Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается.

А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики. Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается.А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики.



девальвация для того чтобы помочь заработать на спекуляции?



при девальвации, народ, начнет 140млрд$ в гривне конвертить и бакс. И НБУ спалит опять 20-40млрд резервов и увеличит ставку к 35%. Это огромная польза для экономики?? Ничего друго сделать нельзя? девальвация для того чтобы помочь заработать на спекуляции?при девальвации, народ, начнет 140млрд$ в гривне конвертить и бакс. И НБУ спалит опять 20-40млрд резервов и увеличит ставку к 35%. Это огромная польза для экономики??Ничего друго сделать нельзя?

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Повідомлень: 3138 З нами з: 22.12.16 Подякував: 224 раз. Подякували: 179 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 22:28 Нефть и рубль отыграли потери после решения ФРС напечатать еще $750 млрд

Цены на нефть, курс рубля и фондовые индексы в США отыграли потери и вернулись к росту на фоне решения Федеральной резервной системы запустить новую программу денежных вливаний в финансовую систему.

Фьючерсы на Brent, начинавшие неделю падением ниже 38 долларов за баррель, едва не пробили отметку 40, а курс доллара на МосБирже опустился ниже 70 рублей после того, как ФРС объявила, что начнет выкупать на рынке «широкий портфель» корпоративных облигаций, чтобы «поддержать ликвидность» и доступность» средств для «крупных работодателей».

Программа станет частью пакета помощи американской экономике и будет осуществляться за счет капитала в 75 млрд долларов, который ФРС предоставило Казначейство США, говорится в релизе на сайте американского центробанка.

На заявлениях Федрезерва американские фондовые индексы вышли в плюс: Dow Jones, начинавший торги 2-процентным падением, к 21.47 мск прибавляет 0,76%; падение S&P на 1,5% сменилось ростом на 1%.

Рубль на МосБирже отыграл все утренние потери и дорожает на 0,71% к доллару и 0,42% к евро. Сделки с расчетом завтра заключаются по 69,68 рубля за доллар и 78,8550 рубля за евро.

Нефть Brent дорожает на 2,5%, до 39,7 доллара за баррель, контракты на WTI на август заключаются по 36,7 доллара за бочку с ростом цены на 2,1%.

В результате новой программы - Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) - на балансе ФРС впервые появятся «мусорные активы»: под скупку попадут бумаги в том числе с неинвестиционным рейтингом вплоть до «BB-». Ее объем составит 750 млрд долларов и срок - до 30 сентября 2020 года.

С начал марта ФРС уже закачала в финансовую систему 3,1 триллиона долларов, увеличив баланс почти вдвое - до рекордных 7,168 трлн долларов (на 10 июня). К прямой скупке государственных облигаций на рынке добавились кредиты репо, а также своп-линии с центробанками мира, в рамках которых дешевая долларовая ликвидность поступала на зарубежные рынки.

На 11 июня через свопы ФРС залила в систему 352 млрд долларов, из которых 60% досталось Банку Японии (212 млрд долларов), еще 20% - ЕЦБ (69,5 млрд долларов), а остаток - Банку Англии (13,3 млрд долларов), НацБанку Швейцарии (10,8 млрд долларов), а также центробанкам Дании, Норвегии, Южной Кореи, Австралии и Мексики.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/neft-i-rubl-otygrali-poteri-posle-resheniya-frs-napechatat-eshche-$750-mlrd-1029309854



"Даражай" на моменте пока отменяется "Даражай" на моменте пока отменяется Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11647 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6889 раз. Подякували: 3102 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 22:29 somilitark написав: Это очень ошибочно искусственно "толкать" девальвацию на 7-8% в год.

Это очень ошибочно искусственно "толкать" девальвацию на 7-8% в год.



Позвольте отметить, что ошибочно считать искусственным ослабление слабой валюты А потом уже ваши дальнейшие логичные выкладки...



Но поскольку у вас неверное (ИМХО) суждение о самом фундаменте конструкции, то и все надстройки, какими бы они качественными ни были, падают и разбиваются.



Я уже писал, но не лень повторить: вспоминаем, как расшифровывается кодировка кредитных рейтингов украинских долгов - преддефолтный спекулятивный класс активов.



Это буквально значит, что ситуативно и вкороткую вы можете получить более высокую прибыль, приняв риски полного, или частичного невозврата.



Конечно, держателям гривны хотелось бы постоянно получать более высокую прибыль с тем же уровнем риска, что у доллара. Однако, деньги из воздуха не берутся - в таком случае экономика Украины должна расти быстрее экономики США. Но она растет медленнее, лишь ситуативно и вкороткую прирастая быстрее.



Вот и весь ответ, почему во избежание "ежешестилетних" экономических шоков гривну необходимо регулярно ослаблять, нивелируя дисбалансы, создаваемые виртуальной прибылью, которую реальная экономика не в состоянии произвести! Позвольте отметить, что ошибочно считать искусственным ослабление слабой валютыА потом уже ваши дальнейшие логичные выкладки...Но поскольку у вас неверное (ИМХО) суждение о самом фундаменте конструкции, то и все надстройки, какими бы они качественными ни были, падают и разбиваются.Я уже писал, но не лень повторить: вспоминаем, как расшифровывается кодировка кредитных рейтингов украинских долгов - преддефолтный спекулятивный класс активов.Это буквально значит, чтовы можете получить более высокую прибыль,Конечно, держателям гривны хотелось бы постоянно получать более высокую прибыль с тем же уровнем риска, что у доллара. Однако, деньги из воздуха не берутся - в таком случае экономика Украины должна расти быстрее экономики США. Но она растет медленнее, лишьприрастая быстрее.Вот и весь ответ, почему во избежание "ежешестилетних" экономических шоков гривну необходимо регулярно ослаблять, нивелируя дисбалансы, создаваемые виртуальной прибылью, которую реальная экономика не в состоянии произвести! zРадио

Повідомлень: 6187 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1041 раз. Подякували: 2348 раз. Профіль 3 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 22:31 greenozon написав: Сибарит написав: А прогнозы на то и прогнозы, чтобы не сбываться. И не важно, кто их делает. А прогнозы на то и прогнозы, чтобы не сбываться. И не важно, кто их делает.



ось приклад



середній курс по факту за 2019 був 25,8 грн/дол (дані Мінфіну)

в той час як прогнози дуже авторитетних інституцій були ну зовсім пальцем в небо -



ось прикладсередній курс по факту за 2019 був(дані Мінфіну)в той час як прогнози дуже авторитетних інституцій були ну зовсім пальцем в небо -



Ну в 2019 Мінфін був ближче всіх, тому немає причини йому не довіряти й цього року, 30 так 30 Ну в 2019 Мінфін був ближче всіх, тому немає причини йому не довіряти й цього року, 30 так 30 Stanislav_S Повідомлень: 61 З нами з: 20.08.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 22:42 Амвросий написав: somilitark написав: Дефляция часто встречается? Дефляция часто встречается?



У нас при ревальвации растет налоговая нагрузка, поэтому ревальвация сопровождается инфляцией, а не дефляцией. Растут затраты на производство и доставку товаров, поэтому цена товаров увеличивается. А курс доллара падает.



Пересичный вынужден больше работать и меньше кушать. Так работает принцип меньше кормить и больше доить У нас при ревальвации растет налоговая нагрузка, поэтому ревальвация сопровождается инфляцией, а не дефляцией. Растут затраты на производство и доставку товаров, поэтому цена товаров увеличивается. А курс доллара падает.Пересичный вынужден больше работать и меньше кушать. Так работает принцип меньше кормить и больше доить



Гениальный бред высосаный из пропаганды,которая прёт по зомбоящику от ахметовых не останавливаясь.



Где тут в цепочке работник? Причём тут производства если они все индивидуальны,то все плакали высокий курс гривны плохой,бомбанули курс с 8 до 28,ой капець что наделали,совсем всё остановилось))0



Так у нас инфляция или дефляция?



Экономика это вроде очень просто,но поверьте,это не ваше,я уверен,что вы очень хороший сотрудник,но не надо тут таких умозаключений,это просто парад маразма(((



Лазебная решила ещё в одной отрасли перевернуть шахматную доску,это бюджетный год и планирование.

Решили накинуть налогов увеличив минимальный оклад труда,посреди года!!!



Говорит сейчас изучаем как это отразится на доходах Пенсионного фонда и общего фонда госбюджета



Собирают 50% от нормы,сначала обещали льготы,но решили додавить ещё выживших.



Это просто прекрасно,бюджетников сократить,приватный сектор обнулить,а потом ещё напечатать денег на падающий ВВП,вот такая она зекономика,логикой там и не пахнет,наверное воодушевились рекомендациями МВФ больше денег собирать,но не со своих же начинать Гениальный бред высосаный из пропаганды,которая прёт по зомбоящику от ахметовых не останавливаясь.Где тут в цепочке работник? Причём тут производства если они все индивидуальны,то все плакали высокий курс гривны плохой,бомбанули курс с 8 до 28,ой капець что наделали,совсем всё остановилось))0Так у нас инфляция или дефляция?Экономика это вроде очень просто,но поверьте,это не ваше,я уверен,что вы очень хороший сотрудник,но не надо тут таких умозаключений,это просто парад маразма(((Лазебная решила ещё в одной отрасли перевернуть шахматную доску,это бюджетный год и планирование.Решили накинуть налогов увеличив минимальный оклад труда,посреди года!!!Говорит сейчас изучаем как это отразится на доходах Пенсионного фонда и общего фонда госбюджетаСобирают 50% от нормы,сначала обещали льготы,но решили додавить ещё выживших.Это просто прекрасно,бюджетников сократить,приватный сектор обнулить,а потом ещё напечатать денег на падающий ВВП,вот такая она зекономика,логикой там и не пахнет,наверное воодушевились рекомендациями МВФ больше денег собирать,но не со своих же начинать Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого. somilitark

Повідомлень: 11370 З нами з: 30.12.09 Подякував: 334 раз. Подякували: 2698 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5658565956605661 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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