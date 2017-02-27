zРадио написав:Хоть качество контр-аргументов и разное (у somilitark - высокое, у pesikot - низкое), могу ответить обоим сразу:
в условиях падения спроса, внешнего и внутреннего, ошибочными являются как стратегия глубовой шоковой девальвации, так и стратегия жесткой монетарной политики.
Почему нужно скатываться то в одну, то в другую крайность? Я не раз писал здесь - оптимальным является ослабление гривны на величину разности ее стоимости во времени с долларом. Это 7-8% в год.
PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление
Это очень ошибочно искусственно "толкать" девальвацию на 7-8% в год. Как бы смешно не звучало,но у нас шли реформы,в основном из-за требований МВФ,впервые за все годы независимости НБУ стал реально независим и перестал печатать деньги,ни под вывеской прямой эмиссии,ни раздавать рефинанс банкам направо и и налево. У нас правительство впервые стало жить за свои! Что собрали,то и потратили. У нас Нафтогаз отлучили от бюджета и он оказывается сам может себя кормить,а не сосать деньги,а даже приносить в дом. У нас убрали с рынка кэптивные банки пылесосы,курс реально стал рыночным,так что толкать ничего не надо было,проявлялась сезонность,летом весной дешевле,зимой дороже,но и она стала сходить на нет,не из-за жёсткой монетарной политики,а потому что кровосисям дали по рукам. Мы богатая страна,просто плохие люди должны сидеть в тюрьме,а не рассказывать как нам жить(с). Сейчас НБУ сделал вообще ставку рефинансирования 6%,он выталкивает деньги банков в экономику или на худой конец в ОВГЗ. Когда такое было?
Так что всё было более менее нормально,а вот сейчас происходит откат реформ,попёрла контрабанда,недостаток платежей компенсируют удушением легальных импортёров. Правительство играет в непонятный популизм и начинает заигрывать с пенсионерами,снимают земельный налог,а вот например "освобождение предпринимателей от уплаты" ЕСВ за март,апрель и май до сих пор под вопросом!!!
И вот подумайте,кто будет инвестировать в реальное производство,кто будет нести деньги на депозиты,если курс будет ползти постоянно? Смогут банки отдать хотя бы половину привлечённых средств если не будет к ним доверия? Нужна стабильность,как бы это банально не звучало,только тогда появляется оптимизм у экономических агентов и всё начинает крутиться и покупаться.
Так что надо налаживать справедливые суды и полицию,защиту частной собственности на всех уровнях,давать по рукам коррупционерам и барыгам всех мастей и всё наладится,а пока ждём,думаю развязка будет политическая,которая перейдёт в экономическую, хотя может и экономика будет первична,может даже дядька вовка пойдёт на прорыв,нужна и вода в Крым,и кремлёвским мечтателям нужен выхлоп от инвестиций в зекоманду,так что они могут толкнуть экономику каким нибудь форсмажором,как только почувствуют что эффект от шатания будет ощутимым и даст результат.
Так что у нас назревает мощнейший кризис,экономика и политика очень рядом ходят,все понимают что бенины дети и сам отец взяли деньги у дяди пу,так что взрыв будет по всем фронтам,как говорил мне ДС в 2014-м,да не торопись ты с обвалом,накроет ещё с головой,как придёт,то тогда будешь думать,что делать,а пока радуйся,что всё плохое ещё не наступило.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
sergey_sryvkin написав:Проясніть, будь ласка. Чому зарплати при девальвації мають рости (у кого?..), і чому швидше за ціни?..
Зарплаты растут из-за особенностей рыночной экономики. При девальвации становится больше денег, соответственно людям становится легче зарабатывать большую зарплату. При ревальвации наоборот - количество наличных денег уменьшается и зарабатывать их становится трудней.
Зарплаты растут быстрее, чем цены потому что имеется некоторый временной лаг между производством товара и его покупкой. На момент производства стоимость труда одна. На момент покупки (через некоторое время) при девальвации стоимость труда уже выше.
Получается, что на момент покупки товара доход у пересичного уже выше, чем стоил труд на производство товара, когда он производился.
Т.е. при девальвации пересичный работает меньше, а купить может больше. При ревальвации наоборот, пересичный работает больше, а купить может меньше.
А вот хранить деньги не участвующие в обороте выгодней наоборот при ревальвации, т.к. при девальвации они обесцениваются.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 15 чер, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
У нас при ревальвации растет налоговая нагрузка, поэтому ревальвация сопровождается инфляцией, а не дефляцией. Растут затраты на производство и доставку товаров, поэтому цена товаров увеличивается. А курс доллара падает.
Пересичный вынужден больше работать и меньше кушать. Так работает принцип меньше кормить и больше доить
zРадио написав:PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление
Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается. А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики.
девальвация для того чтобы помочь заработать на спекуляции?
при девальвации, народ, начнет 140млрд$ в гривне конвертить и бакс. И НБУ спалит опять 20-40млрд резервов и увеличит ставку к 35%. Это огромная польза для экономики?? Ничего друго сделать нельзя?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Нефть и рубль отыграли потери после решения ФРС напечатать еще $750 млрд
Цены на нефть, курс рубля и фондовые индексы в США отыграли потери и вернулись к росту на фоне решения Федеральной резервной системы запустить новую программу денежных вливаний в финансовую систему. Фьючерсы на Brent, начинавшие неделю падением ниже 38 долларов за баррель, едва не пробили отметку 40, а курс доллара на МосБирже опустился ниже 70 рублей после того, как ФРС объявила, что начнет выкупать на рынке «широкий портфель» корпоративных облигаций, чтобы «поддержать ликвидность» и доступность» средств для «крупных работодателей». Программа станет частью пакета помощи американской экономике и будет осуществляться за счет капитала в 75 млрд долларов, который ФРС предоставило Казначейство США, говорится в релизе на сайте американского центробанка. На заявлениях Федрезерва американские фондовые индексы вышли в плюс: Dow Jones, начинавший торги 2-процентным падением, к 21.47 мск прибавляет 0,76%; падение S&P на 1,5% сменилось ростом на 1%. Рубль на МосБирже отыграл все утренние потери и дорожает на 0,71% к доллару и 0,42% к евро. Сделки с расчетом завтра заключаются по 69,68 рубля за доллар и 78,8550 рубля за евро. Нефть Brent дорожает на 2,5%, до 39,7 доллара за баррель, контракты на WTI на август заключаются по 36,7 доллара за бочку с ростом цены на 2,1%. В результате новой программы - Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) - на балансе ФРС впервые появятся «мусорные активы»: под скупку попадут бумаги в том числе с неинвестиционным рейтингом вплоть до «BB-». Ее объем составит 750 млрд долларов и срок - до 30 сентября 2020 года. С начал марта ФРС уже закачала в финансовую систему 3,1 триллиона долларов, увеличив баланс почти вдвое - до рекордных 7,168 трлн долларов (на 10 июня). К прямой скупке государственных облигаций на рынке добавились кредиты репо, а также своп-линии с центробанками мира, в рамках которых дешевая долларовая ликвидность поступала на зарубежные рынки. На 11 июня через свопы ФРС залила в систему 352 млрд долларов, из которых 60% досталось Банку Японии (212 млрд долларов), еще 20% - ЕЦБ (69,5 млрд долларов), а остаток - Банку Англии (13,3 млрд долларов), НацБанку Швейцарии (10,8 млрд долларов), а также центробанкам Дании, Норвегии, Южной Кореи, Австралии и Мексики.
somilitark написав:Это очень ошибочно искусственно "толкать" девальвацию на 7-8% в год.
Позвольте отметить, что ошибочно считать искусственным ослабление слабой валюты А потом уже ваши дальнейшие логичные выкладки...
Но поскольку у вас неверное (ИМХО) суждение о самом фундаменте конструкции, то и все надстройки, какими бы они качественными ни были, падают и разбиваются.
Я уже писал, но не лень повторить: вспоминаем, как расшифровывается кодировка кредитных рейтингов украинских долгов - преддефолтный спекулятивный класс активов.
Это буквально значит, что ситуативно и вкороткую вы можете получить более высокую прибыль, приняв риски полного, или частичного невозврата.
Конечно, держателям гривны хотелось бы постоянно получать более высокую прибыль с тем же уровнем риска, что у доллара. Однако, деньги из воздуха не берутся - в таком случае экономика Украины должна расти быстрее экономики США. Но она растет медленнее, лишь ситуативно и вкороткую прирастая быстрее.
Вот и весь ответ, почему во избежание "ежешестилетних" экономических шоков гривну необходимо регулярно ослаблять, нивелируя дисбалансы, создаваемые виртуальной прибылью, которую реальная экономика не в состоянии произвести!
У нас при ревальвации растет налоговая нагрузка, поэтому ревальвация сопровождается инфляцией, а не дефляцией. Растут затраты на производство и доставку товаров, поэтому цена товаров увеличивается. А курс доллара падает.
Пересичный вынужден больше работать и меньше кушать. Так работает принцип меньше кормить и больше доить
Гениальный бред высосаный из пропаганды,которая прёт по зомбоящику от ахметовых не останавливаясь.
Где тут в цепочке работник? Причём тут производства если они все индивидуальны,то все плакали высокий курс гривны плохой,бомбанули курс с 8 до 28,ой капець что наделали,совсем всё остановилось))0
Так у нас инфляция или дефляция?
Экономика это вроде очень просто,но поверьте,это не ваше,я уверен,что вы очень хороший сотрудник,но не надо тут таких умозаключений,это просто парад маразма(((
Лазебная решила ещё в одной отрасли перевернуть шахматную доску,это бюджетный год и планирование. Решили накинуть налогов увеличив минимальный оклад труда,посреди года!!!
Говорит сейчас изучаем как это отразится на доходах Пенсионного фонда и общего фонда госбюджета
Собирают 50% от нормы,сначала обещали льготы,но решили додавить ещё выживших.
Это просто прекрасно,бюджетников сократить,приватный сектор обнулить,а потом ещё напечатать денег на падающий ВВП,вот такая она зекономика,логикой там и не пахнет,наверное воодушевились рекомендациями МВФ больше денег собирать,но не со своих же начинать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.