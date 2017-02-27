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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5658565956605661

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
39
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:52

  zРадио написав:Хоть качество контр-аргументов и разное (у somilitark - высокое, у pesikot - низкое), могу ответить обоим сразу:

в условиях падения спроса, внешнего и внутреннего, ошибочными являются как стратегия глубовой шоковой девальвации, так и стратегия жесткой монетарной политики.

Почему нужно скатываться то в одну, то в другую крайность? Я не раз писал здесь - оптимальным является ослабление гривны на величину разности ее стоимости во времени с долларом. Это 7-8% в год.

PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление


Это очень ошибочно искусственно "толкать" девальвацию на 7-8% в год.
Как бы смешно не звучало,но у нас шли реформы,в основном из-за требований МВФ,впервые за все годы независимости НБУ стал реально независим и перестал печатать деньги,ни под вывеской прямой эмиссии,ни раздавать рефинанс банкам направо и и налево.
У нас правительство впервые стало жить за свои!
Что собрали,то и потратили.
У нас Нафтогаз отлучили от бюджета и он оказывается сам может себя кормить,а не сосать деньги,а даже приносить в дом.
У нас убрали с рынка кэптивные банки пылесосы,курс реально стал рыночным,так что толкать ничего не надо было,проявлялась сезонность,летом весной дешевле,зимой дороже,но и она стала сходить на нет,не из-за жёсткой монетарной политики,а потому что кровосисям дали по рукам.
Мы богатая страна,просто плохие люди должны сидеть в тюрьме,а не рассказывать как нам жить(с).
Сейчас НБУ сделал вообще ставку рефинансирования 6%,он выталкивает деньги банков в экономику или на худой конец в ОВГЗ.
Когда такое было?

Так что всё было более менее нормально,а вот сейчас происходит откат реформ,попёрла контрабанда,недостаток платежей компенсируют удушением легальных импортёров.
Правительство играет в непонятный популизм и начинает заигрывать с пенсионерами,снимают земельный налог,а вот например "освобождение предпринимателей от уплаты" ЕСВ за март,апрель и май до сих пор под вопросом!!!

И вот подумайте,кто будет инвестировать в реальное производство,кто будет нести деньги на депозиты,если курс будет ползти постоянно?
Смогут банки отдать хотя бы половину привлечённых средств если не будет к ним доверия?
Нужна стабильность,как бы это банально не звучало,только тогда появляется оптимизм у экономических агентов и всё начинает крутиться и покупаться.

Так что надо налаживать справедливые суды и полицию,защиту частной собственности на всех уровнях,давать по рукам коррупционерам и барыгам всех мастей и всё наладится,а пока ждём,думаю развязка будет политическая,которая перейдёт в экономическую, хотя может и экономика будет первична,может даже дядька вовка пойдёт на прорыв,нужна и вода в Крым,и кремлёвским мечтателям нужен выхлоп от инвестиций в зекоманду,так что они могут толкнуть экономику каким нибудь форсмажором,как только почувствуют что эффект от шатания будет ощутимым и даст результат.

Так что у нас назревает мощнейший кризис,экономика и политика очень рядом ходят,все понимают что бенины дети и сам отец взяли деньги у дяди пу,так что взрыв будет по всем фронтам,как говорил мне ДС в 2014-м,да не торопись ты с обвалом,накроет ещё с головой,как придёт,то тогда будешь думать,что делать,а пока радуйся,что всё плохое ещё не наступило. :idea:
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somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:54

  sergey_sryvkin написав:Проясніть, будь ласка.
Чому зарплати при девальвації мають рости (у кого?..), і чому швидше за ціни?..


Зарплаты растут из-за особенностей рыночной экономики. При девальвации становится больше денег, соответственно людям становится легче зарабатывать большую зарплату. При ревальвации наоборот - количество наличных денег уменьшается и зарабатывать их становится трудней.

Зарплаты растут быстрее, чем цены потому что имеется некоторый временной лаг между производством товара и его покупкой. На момент производства стоимость труда одна. На момент покупки (через некоторое время) при девальвации стоимость труда уже выше.

Получается, что на момент покупки товара доход у пересичного уже выше, чем стоил труд на производство товара, когда он производился. :)

Т.е. при девальвации пересичный работает меньше, а купить может больше. При ревальвации наоборот, пересичный работает больше, а купить может меньше. :D

А вот хранить деньги не участвующие в обороте выгодней наоборот при ревальвации, т.к. при девальвации они обесцениваются.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 15 чер, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:06

  Амвросий написав:Получается, что на момент покупки товара доход у пересичного уже выше, чем стоил труд на производство товара, когда он производился. :)


Дефляция часто встречается?

Вы точно ничего не попутали? :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:19

  somilitark написав:Дефляция часто встречается?


У нас при ревальвации растет налоговая нагрузка, поэтому ревальвация сопровождается инфляцией, а не дефляцией. Растут затраты на производство и доставку товаров, поэтому цена товаров увеличивается. А курс доллара падает.

Пересичный вынужден больше работать и меньше кушать. Так работает принцип меньше кормить и больше доить :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:26

  Сибарит написав:
  zРадио написав:PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление

Я тоже не люблю крайности и тоже считаю небольшую девальвацию желательной. Но только с одним условием - она не должна быть совсем уж искусственной. Управлять курсом вручную не стоит, а естественным путем пока не очень получается.
А вот оглядываться на 4 года назад я бы не стал - это уже история. Важны не абсолютные цифры, а динамика. 7-8% в год были бы благом, независимо от предыдущей динамики.


девальвация для того чтобы помочь заработать на спекуляции? :lol:

при девальвации, народ, начнет 140млрд$ в гривне конвертить и бакс. И НБУ спалит опять 20-40млрд резервов и увеличит ставку к 35%. Это огромная польза для экономики?? :mrgreen: Ничего друго сделать нельзя? :) :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:28

Нефть и рубль отыграли потери после решения ФРС напечатать еще $750 млрд
Цены на нефть, курс рубля и фондовые индексы в США отыграли потери и вернулись к росту на фоне решения Федеральной резервной системы запустить новую программу денежных вливаний в финансовую систему.
Фьючерсы на Brent, начинавшие неделю падением ниже 38 долларов за баррель, едва не пробили отметку 40, а курс доллара на МосБирже опустился ниже 70 рублей после того, как ФРС объявила, что начнет выкупать на рынке «широкий портфель» корпоративных облигаций, чтобы «поддержать ликвидность» и доступность» средств для «крупных работодателей».
Программа станет частью пакета помощи американской экономике и будет осуществляться за счет капитала в 75 млрд долларов, который ФРС предоставило Казначейство США, говорится в релизе на сайте американского центробанка.
На заявлениях Федрезерва американские фондовые индексы вышли в плюс: Dow Jones, начинавший торги 2-процентным падением, к 21.47 мск прибавляет 0,76%; падение S&P на 1,5% сменилось ростом на 1%.
Рубль на МосБирже отыграл все утренние потери и дорожает на 0,71% к доллару и 0,42% к евро. Сделки с расчетом завтра заключаются по 69,68 рубля за доллар и 78,8550 рубля за евро.
Нефть Brent дорожает на 2,5%, до 39,7 доллара за баррель, контракты на WTI на август заключаются по 36,7 доллара за бочку с ростом цены на 2,1%.
В результате новой программы - Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) - на балансе ФРС впервые появятся «мусорные активы»: под скупку попадут бумаги в том числе с неинвестиционным рейтингом вплоть до «BB-». Ее объем составит 750 млрд долларов и срок - до 30 сентября 2020 года.
С начал марта ФРС уже закачала в финансовую систему 3,1 триллиона долларов, увеличив баланс почти вдвое - до рекордных 7,168 трлн долларов (на 10 июня). К прямой скупке государственных облигаций на рынке добавились кредиты репо, а также своп-линии с центробанками мира, в рамках которых дешевая долларовая ликвидность поступала на зарубежные рынки.
На 11 июня через свопы ФРС залила в систему 352 млрд долларов, из которых 60% досталось Банку Японии (212 млрд долларов), еще 20% - ЕЦБ (69,5 млрд долларов), а остаток - Банку Англии (13,3 млрд долларов), НацБанку Швейцарии (10,8 млрд долларов), а также центробанкам Дании, Норвегии, Южной Кореи, Австралии и Мексики.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/neft-i-rubl-otygrali-poteri-posle-resheniya-frs-napechatat-eshche-$750-mlrd-1029309854

"Даражай" на моменте пока отменяется :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:29

  somilitark написав:Это очень ошибочно искусственно "толкать" девальвацию на 7-8% в год.


Позвольте отметить, что ошибочно считать искусственным ослабление слабой валюты :lol: А потом уже ваши дальнейшие логичные выкладки...

Но поскольку у вас неверное (ИМХО) суждение о самом фундаменте конструкции, то и все надстройки, какими бы они качественными ни были, падают и разбиваются.

Я уже писал, но не лень повторить: вспоминаем, как расшифровывается кодировка кредитных рейтингов украинских долгов - преддефолтный спекулятивный класс активов.

Это буквально значит, что ситуативно и вкороткую вы можете получить более высокую прибыль, приняв риски полного, или частичного невозврата.

Конечно, держателям гривны хотелось бы постоянно получать более высокую прибыль с тем же уровнем риска, что у доллара. Однако, деньги из воздуха не берутся - в таком случае экономика Украины должна расти быстрее экономики США. Но она растет медленнее, лишь ситуативно и вкороткую прирастая быстрее.

Вот и весь ответ, почему во избежание "ежешестилетних" экономических шоков гривну необходимо регулярно ослаблять, нивелируя дисбалансы, создаваемые виртуальной прибылью, которую реальная экономика не в состоянии произвести!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:31

  greenozon написав:
  Сибарит написав:А прогнозы на то и прогнозы, чтобы не сбываться. И не важно, кто их делает.


ось приклад

середній курс по факту за 2019 був 25,8 грн/дол (дані Мінфіну)
в той час як прогнози дуже авторитетних інституцій були ну зовсім пальцем в небо -

Зображення


Ну в 2019 Мінфін був ближче всіх, тому немає причини йому не довіряти й цього року, 30 так 30 :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:42

  Амвросий написав:
  somilitark написав:Дефляция часто встречается?


У нас при ревальвации растет налоговая нагрузка, поэтому ревальвация сопровождается инфляцией, а не дефляцией. Растут затраты на производство и доставку товаров, поэтому цена товаров увеличивается. А курс доллара падает.

Пересичный вынужден больше работать и меньше кушать. Так работает принцип меньше кормить и больше доить :lol:


Гениальный бред высосаный из пропаганды,которая прёт по зомбоящику от ахметовых не останавливаясь.

Где тут в цепочке работник? Причём тут производства если они все индивидуальны,то все плакали высокий курс гривны плохой,бомбанули курс с 8 до 28,ой капець что наделали,совсем всё остановилось))0

Так у нас инфляция или дефляция?

Экономика это вроде очень просто,но поверьте,это не ваше,я уверен,что вы очень хороший сотрудник,но не надо тут таких умозаключений,это просто парад маразма(((

Лазебная решила ещё в одной отрасли перевернуть шахматную доску,это бюджетный год и планирование.
Решили накинуть налогов увеличив минимальный оклад труда,посреди года!!!

Говорит сейчас изучаем как это отразится на доходах Пенсионного фонда и общего фонда госбюджета :lol:

Собирают 50% от нормы,сначала обещали льготы,но решили додавить ещё выживших.

Это просто прекрасно,бюджетников сократить,приватный сектор обнулить,а потом ещё напечатать денег на падающий ВВП,вот такая она зекономика,логикой там и не пахнет,наверное воодушевились рекомендациями МВФ больше денег собирать,но не со своих же начинать :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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