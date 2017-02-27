Додано: Пон 15 чер, 2020 21:52

zРадио написав: Хоть качество контр-аргументов и разное (у somilitark - высокое, у pesikot - низкое), могу ответить обоим сразу:



в условиях падения спроса, внешнего и внутреннего, ошибочными являются как стратегия глубовой шоковой девальвации, так и стратегия жесткой монетарной политики.



Почему нужно скатываться то в одну, то в другую крайность? Я не раз писал здесь - оптимальным является ослабление гривны на величину разности ее стоимости во времени с долларом. Это 7-8% в год.



PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление Хоть качество контр-аргументов и разное (у- высокое, у- низкое), могу ответить обоим сразу:в условиях падения спроса, внешнего и внутреннего, ошибочными являются как стратегия глубовой шоковой девальвации, так и стратегия жесткой монетарной политики.Почему нужно скатываться то в одну, то в другую крайность? Я не раз писал здесь - оптимальным является ослабление гривны на величину разности ее стоимости во времени с долларом. Это 7-8% в год.PS: правда, поскольку этого не делали уже 4 года, в нынешних условиях даже более ускоренная (например, 20% в год 2 года подряд) девальвация была бы оздоровительной мерой, стимулирующей экспорт, инвестиционный спрос и внутреннее потребление

Это очень ошибочно искусственно "толкать" девальвацию на 7-8% в год.Как бы смешно не звучало,но у нас шли реформы,в основном из-за требований МВФ,впервые за все годы независимости НБУ стал реально независим и перестал печатать деньги,ни под вывеской прямой эмиссии,ни раздавать рефинанс банкам направо и и налево.У нас правительство впервые стало жить за свои!Что собрали,то и потратили.У нас Нафтогаз отлучили от бюджета и он оказывается сам может себя кормить,а не сосать деньги,а даже приносить в дом.У нас убрали с рынка кэптивные банки пылесосы,курс реально стал рыночным,так что толкать ничего не надо было,проявлялась сезонность,летом весной дешевле,зимой дороже,но и она стала сходить на нет,не из-за жёсткой монетарной политики,а потому что кровосисям дали по рукам.Мы богатая страна,просто плохие люди должны сидеть в тюрьме,а не рассказывать как нам жить(с).Сейчас НБУ сделал вообще ставку рефинансирования 6%,он выталкивает деньги банков в экономику или на худой конец в ОВГЗ.Когда такое было?Так что всё было более менее нормально,а вот сейчас происходит откат реформ,попёрла контрабанда,недостаток платежей компенсируют удушением легальных импортёров.Правительство играет в непонятный популизм и начинает заигрывать с пенсионерами,снимают земельный налог,а вот например "освобождение предпринимателей от уплаты" ЕСВ за март,апрель и май до сих пор под вопросом!!!И вот подумайте,кто будет инвестировать в реальное производство,кто будет нести деньги на депозиты,если курс будет ползти постоянно?Смогут банки отдать хотя бы половину привлечённых средств если не будет к ним доверия?Нужна стабильность,как бы это банально не звучало,только тогда появляется оптимизм у экономических агентов и всё начинает крутиться и покупаться.Так что надо налаживать справедливые суды и полицию,защиту частной собственности на всех уровнях,давать по рукам коррупционерам и барыгам всех мастей и всё наладится,а пока ждём,думаю развязка будет политическая,которая перейдёт в экономическую, хотя может и экономика будет первична,может даже дядька вовка пойдёт на прорыв,нужна и вода в Крым,и кремлёвским мечтателям нужен выхлоп от инвестиций в зекоманду,так что они могут толкнуть экономику каким нибудь форсмажором,как только почувствуют что эффект от шатания будет ощутимым и даст результат.Так что у нас назревает мощнейший кризис,экономика и политика очень рядом ходят,все понимают что бенины дети и сам отец взяли деньги у дяди пу,так что взрыв будет по всем фронтам,как говорил мне ДС в 2014-м,да не торопись ты с обвалом,накроет ещё с головой,как придёт,то тогда будешь думать,что делать,а пока радуйся,что всё плохое ещё не наступило.