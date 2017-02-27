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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5660566156625663>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 383
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
10%
39
27.01-27.5
14%
53
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
19
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:53

А кто поможет найти на новом сайте НБУ, где публикуется информация о том, кому выдавали рефинанс? Все облазил, найти не могу.
Спасибо огромное заранее.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:04

  zРадио написав:

Вот и весь ответ, почему во избежание "ежешестилетних" экономических шоков гривну необходимо регулярно ослаблять, нивелируя дисбалансы, создаваемые виртуальной прибылью, которую реальная экономика не в состоянии произвести!


Кредитные рейтинги это возможность обслуживать долги,это своего рода уравнение,в котором числитель ВВП,а знаменатель долги.
Нам надо повышать доверие,строить экономику и создавать производство,а уже потом придёт кредитор,который будет заводить ярды под 6% в гривне и радоваться!

Рейтинг отображает это уравнение, ещё раз,мы упёрлись ещё в одну проведенную реформу,бюджет даже в 2019-м не трещал по швам,а исполнялся почти на 100% без эмиссии и даже количество ОВГЗ в обороте ПАДАЛО!!

Мы отдавали внутренние долги,валютные внешние приростали только на кредитный процент,корпоративные внешние долги падали.

Пошли реформы,если бы они шли как положено,то курс заглянул бы под 20 и все кредитные конторы пересчитали по новой соотношение гривневый ВВП к курсу и окуели валютному ВВП,рейтинги надо было бы повышать,ведь курс реально РЫНОЧНЫЙ,ВВП рванул ракетой,его обслуживание это копейки для бюджета,риски снизились,надо отображать эти реалии в кредитной оценке.
Вот и вся арифметика,вы прицепились к прямо волшебной девальвации,хотя корень проблем не в ней,она только следствие перекосов,которых не было! Хотя теперь есть,но пока только в плоскости бюджета,экспорт\импорт нормальный!
Нам МВФ долбал мозги с бюджетом,мол он должен быть с дефицитом 2% от ВВП и точка,как только стали это правило выполнять,то сами прозрели,НБУ стал выкупать валюту ярдами за год,
МВФ требовал навести порядок в банковской системе,тоже прозрели,когда люди понесли валюту под 2% годовых и гривну под 10.
МВФ требовал привести в порядок цену на газ и тоже прозрели все,когда Нафтогаз стал наполнять бюджет,а не доить бюджет,а домохозяйства задумались об экономии.

Вы хотите девал,мы его получим,просто опять кратность,никакие 7-8% сейчас не играют роли,у нас не было предпосылок до 20-го года даже для такого девала,а сейчас уже назревает взрыв,разберитесь с фундаментом,потом будете описывать симптомы :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:09

  Искатель написав:А кто поможет найти на новом сайте НБУ, где публикуется информация о том, кому выдавали рефинанс? Все облазил, найти не могу.
Спасибо огромное заранее.

https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:10

  somilitark написав:Причём тут производства если они все индивидуальны


Производства все индивидуальны, но их все объединяют общие моменты, например потребление электроэнергии, газа, бензина, импорт комплектующих. Т.е. тех сфер, которые находятся под контролем госмонополии и обкладываются налогами и пошлинами.

  somilitark написав:Так у нас инфляция или дефляция?


у нас ревальвация с инфляцией.

Какой именно вопрос вызывает непонимание? Почему при ревальвации уменьшается количество денег и их становится труднее заработать? Или почему при ревальвации у нас происходит инфляция?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:24

Амвросий

Вы с работника перепрыгнули на работодателя,для вас никакой разницы?

Сказали что сейчас такая ситуация, когда доход от труда получен на руки больше,чем тогда когда он создавался.

Я спросил: где вы увидели дефляцию,но вы ответили,что у нас инфляция. :lol:

Почему я сказал,что все производства индивидуальны,а для того,что например производство одной продукции из пластмассы просто расцвело после ревала и падения сырья,стоимость главной статьи расходов упала,что существенно позволило увеличить рентабельность.
Немного снизили цены на готовую продукцию,внутренние покупатели тоже в восторге,от ревала плачут только ахметки,они привыкли только косить бабло и платить копейки крестьянам и вообще ничего не вкладывать в модернизацию.
А вы пересказываете заказной бред с вумным видом и говорите: что именно не понятно?

Хряпните лучше 100 грамм и ложитесь спать,завтра на работу,там вы нужнее и полезнее :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:24

  somilitark написав:МВФ требовал навести порядок в банковской системе,тоже прозрели,когда люди понесли валюту под 2% годовых и гривну под 10.
МВФ требовал привести в порядок цену на газ и тоже прозрели все,когда Нафтогаз стал наполнять бюджет,а не доить бюджет,а домохозяйства задумались об экономии.


Теперь нужно увеличить цену электроэнергии для домохозяйств и снизить для предприятий Коломойского. И бюджет начнет наполняться еще больше, а люди задумаются об экономии :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:34

  Амвросий написав:
  somilitark написав:МВФ требовал навести порядок в банковской системе,тоже прозрели,когда люди понесли валюту под 2% годовых и гривну под 10.
МВФ требовал привести в порядок цену на газ и тоже прозрели все,когда Нафтогаз стал наполнять бюджет,а не доить бюджет,а домохозяйства задумались об экономии.


Теперь нужно увеличить цену электроэнергии для домохозяйств и снизить для предприятий Коломойского. И бюджет начнет наполняться еще больше, а люди задумаются об экономии :lol:

По-моему вы уже опрокинули поллитра самогона и вас потянуло на философию 8) 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:35

  somilitark написав:Кредитные рейтинги это возможность обслуживать долги,это своего рода уравнение,в котором числитель ВВП,а знаменатель долги.
Нам надо повышать доверие,строить экономику и создавать производство,а уже потом придёт кредитор,который будет заводить ярды под 6% в гривне и радоваться!


Именно - я об этом же! Не ублажать текущих держателей ОВГЗ всеми силами и средствами в ушерб остальным субъектам экономики (что все равно долгосрочно не поднимет кредитный рейтинг и не удешевит привлечение денег), а проводить структурные реформы.

Лишь это способно снизить страновый риск и приблизить стоимость фондирования в гривне к доллару.

  somilitark написав:Вы хотите девал,мы его получим,просто опять кратность,никакие 7-8% сейчас не играют роли,у нас не было предпосылок до 20-го года даже для такого девала,а сейчас уже назревает взрыв,разберитесь с фундаментом,потом будете описывать симптомы :wink:


А тут вы продолжаете игнорировать отсутствие долгосрочных предпосылок для выплаты 10%+ в валюте (а если не девальвировать гривну, то так оно и есть). Наложите динамику доходности гривневых ОВЗГ на динамику ВВП в долларовом эквиваленте, и все вопросы отпадут! Увидите, что первые предпосылки необходимости умеренной девальвации появились еще в 2017-м, а в 2018-2019 гг они уже стали кричать!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:40

  somilitark написав:Сказали что сейчас такая ситуация, когда доход от труда получен на руки больше,чем тогда когда он создавался.


Я такого не говорил. Речь шла о другом.

Допустим работник производит упаковку гречки стоимостью условно 27 грнивен, при зарплате 16200 грн. Курс доллара 27. Т.е. упаковка гречки на момент производства стоит 1 доллар, а зарплата человека 600 долларов.

Произведенная гречка лежит некоторое время на складе. За это время происходит девальвация. Курс доллара становится 30. Количество денег в экономике увеличилось, зарабатывать их стало легче, поэтому человек стал зарабатывать 18000 грн. А гречка лежит на складе произведенная еще по 27 грн, т.е. цена упаковки гречки стала 0.9 доллара. А зарплата у работника так и осталась 600 долларов. Поэтому человек покупает гречку дешевле её себестоимости на момент покупки.

Конечно, новую упаковку гречки он произведет уже за 30 грн. Но покупать её будет позже, когда его зарплата будет уже выше за счет девальвации. :)

Сейчас идет обратный процесс ревальвации, когда человек покупает произведенную гречку дороже её реальной себестоимости на момент покупки. Но ситуация усгубляется инфляцией, т.к. гречка со временем не дешевеет, а наоборот - дорожает, несмотря на снижение стоимости труда работника.

  somilitark написав:
  Амвросий написав:
  somilitark написав:МВФ требовал привести в порядок цену на газ и тоже прозрели все,когда Нафтогаз стал наполнять бюджет,а не доить бюджет,а домохозяйства задумались об экономии.


Теперь нужно увеличить цену электроэнергии для домохозяйств и снизить для предприятий Коломойского. И бюджет начнет наполняться еще больше, а люди задумаются об экономии :lol:

По-моему вы уже опрокинули поллитра самогона и вас потянуло на философию 8) 8)


если что - это был сарказм, я просто продолжил ваши логические построения про пользу МВФ :)

Ошибка в ваших логических построениях в том, что задача государства увеличивать ВВП, а не наполнение бюджета. Если ВВП падает, а наполнение бюджета растет - это не победа, это беда!

В увеличении наполнения бюджета ничего хорошего нету. Наполнение бюджета - это расходы экономики, их нужно снижать, а не увеличивать. Допускать увеличение наполнения бюджета можно только в случае крайней необходимости и только в условиях роста ВВП и бурного развития экономики.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 00:08

  somilitark написав:Вы хотите девал,мы его получим,просто опять кратность,никакие 7-8% сейчас не играют роли,у нас не было предпосылок до 20-го года даже для такого девала,а сейчас уже назревает взрыв,разберитесь с фундаментом,потом будете описывать симптомы :wink:

Девал это и есть Великий Уравнитель который в очередной раз спасет страну

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