Додано: Пон 15 чер, 2020 23:04

zРадио написав:



Вот и весь ответ, почему во избежание "ежешестилетних" экономических шоков гривну необходимо регулярно ослаблять, нивелируя дисбалансы, создаваемые виртуальной прибылью, которую реальная экономика не в состоянии произвести! Вот и весь ответ, почему во избежание "ежешестилетних" экономических шоков гривну необходимо регулярно ослаблять, нивелируя дисбалансы, создаваемые виртуальной прибылью, которую реальная экономика не в состоянии произвести!

Кредитные рейтинги это возможность обслуживать долги,это своего рода уравнение,в котором числитель ВВП,а знаменатель долги.Нам надо повышать доверие,строить экономику и создавать производство,а уже потом придёт кредитор,который будет заводить ярды под 6% в гривне и радоваться!Рейтинг отображает это уравнение, ещё раз,мы упёрлись ещё в одну проведенную реформу,бюджет даже в 2019-м не трещал по швам,а исполнялся почти на 100% без эмиссии и даже количество ОВГЗ в обороте ПАДАЛО!!Мы отдавали внутренние долги,валютные внешние приростали только на кредитный процент,корпоративные внешние долги падали.Пошли реформы,если бы они шли как положено,то курс заглянул бы под 20 и все кредитные конторы пересчитали по новой соотношение гривневый ВВП к курсу и окуели валютному ВВП,рейтинги надо было бы повышать,ведь курс реально РЫНОЧНЫЙ,ВВП рванул ракетой,его обслуживание это копейки для бюджета,риски снизились,надо отображать эти реалии в кредитной оценке.Вот и вся арифметика,вы прицепились к прямо волшебной девальвации,хотя корень проблем не в ней,она только следствие перекосов,которых не было! Хотя теперь есть,но пока только в плоскости бюджета,экспорт\импорт нормальный!Нам МВФ долбал мозги с бюджетом,мол он должен быть с дефицитом 2% от ВВП и точка,как только стали это правило выполнять,то сами прозрели,НБУ стал выкупать валюту ярдами за год,МВФ требовал навести порядок в банковской системе,тоже прозрели,когда люди понесли валюту под 2% годовых и гривну под 10.МВФ требовал привести в порядок цену на газ и тоже прозрели все,когда Нафтогаз стал наполнять бюджет,а не доить бюджет,а домохозяйства задумались об экономии.Вы хотите девал,мы его получим,просто опять кратность,никакие 7-8% сейчас не играют роли,у нас не было предпосылок до 20-го года даже для такого девала,а сейчас уже назревает взрыв,разберитесь с фундаментом,потом будете описывать симптомы