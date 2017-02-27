Краще щороку невеликий девал співмірний до інфляції, чим стабільний курс кілька років з ревалом перед кратним знеціненням локальної валюти.
Ідем шляхом 2007, 2013 ... тобто мало що змінюється
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2020 00:13
Краще щороку невеликий девал співмірний до інфляції, чим стабільний курс кілька років з ревалом перед кратним знеціненням локальної валюти.
Ідем шляхом 2007, 2013 ... тобто мало що змінюється
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