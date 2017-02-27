The Primary Market and Secondary Market Corporate Credit Facilities were established with the approval of the Treasury Secretary and with $75 billion in equity provided by the Treasury Department from the CARES Act.
Нефтя вгору, дерево вгору.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 чер, 2020 08:09
Так все ж таки буде падваццатьшєсть найближчими тижнями чи ніт?
The Primary Market and Secondary Market Corporate Credit Facilities were established with the approval of the Treasury Secretary and with $75 billion in equity provided by the Treasury Department from the CARES Act.
Нефтя вгору, дерево вгору.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 16 чер, 2020 08:49
От чего внутренние покупатели в восторге? От того что цены и расходы растут, а зарабатывать деньги становится все сложней и сложней?
Ахметки зарабатывают не на производстве конкурентоспособной продукции. Например зеленый тариф для СЭС, ВЭС и ТЭС - это не конкурентоспособная продукция. Конкурентоспособная - это производство дешевой электроэнергии АЭС. Но выработку АЭС снижают, повышая государственные расходы на зеленый тариф и ТЭС. Причем повышение расходов на ТЭС делает вообще бессмысленным само существование зеленого тарифа.
Это становится возможным за счет ручного государственного регулирования цен с плановой экономикой. Чтобы эта схема работала, в ущерб росту ВВП повышают наполнение бюджета и увеличивают тарифы на энергоресурсы, потому что именно из бюджета и за счет повышения тарифов идет финансирование зеленого тарифа, ТЭС, возмещения НДС из бюджета и т.п. ВВП падает, экономика умирает, расходы пересичного растут, а зарабатывать ему становится тяжелее. При этом растут доходы ахметок, и менеджеров госкомпаний, которым зарабатывать становится легче.
Так кто плачет, а кто в восторге?
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 08:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 чер, 2020 08:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть еще один путь - делать молоко, в котором молока совсем и НЕТ (((((
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 16 чер, 2020 08:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По Вашим словам торгаши ну настолько дурные, что отдают свою прибыль обывателям. С задержкой !!!
Самому не смешно?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:06
Не смешно. Продавец получает свою фиксированную маржу в долларах независимо от направления движения курса. Но покупатель при девальвации платит меньший процент от своего заработка.
Продавец мог-бы оказаться в минусе при ревальвации (потому что он закупал товар дороже). Но продавец не дурак и увеличит маржу в гривне, чтобы не терять за счет ревальвации и покупатель при ревальвации будет платить ещё больше.
Этот эффект прекрасно видно на примере с ценами на бензин. Когда цена на нефть растет, цены на бензин тоже мгновенно растут. Когда цена на нефть падает, цены на бензин либо остаются прежними, либо растут.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:27
Утренние курсы, 9-20:
Харьков 26.79 - 26.82, разнообразие курсов покупки наличного доллара,
диапазон цен: 26.75..26.79 - 26.82..26.83 (ПОВ, опт)
Сумы 26.70 - 26.85
Полтава 26.72 - 26.83
Вчера утром: Харьков 26.70 - 26.76, Сумы 26.65 - 26.75, Полтава 26.67 - 26.75
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:31
Новость по Привату:
ПриватБанк не отдаст 1 млрд грн Суркисам, — Верховный Суд
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для этой ситуации приведенное в примере производство должно быть монополистом. Так как не учитывается, что у конкурентов тоже сырье упало.
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Девальвация - наше ВСЁ !!!
Ура !!!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:38
По такому пути предприятия идут после того как его отберут у собственника который его строил и развивал. Т.е. когда новый собственник не заинтересован в разивитии предприятия, а ставит задачу получить максимум прибыли в ущерб бизнесу. Такое происходит обычно после рейдерских захватов предприятий.
Если делать молоко в котором нет молока, очень скоро предприятие потеряет покупателей и обанкротится.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:40, всього редагувалось 2 разів.
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