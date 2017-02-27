Додано: Вів 16 чер, 2020 08:49

somilitark написав: внутренние покупатели тоже в восторге внутренние покупатели тоже в восторге

somilitark написав: от ревала плачут только ахметки,они привыкли только косить бабло и платить копейки крестьянам и вообще ничего не вкладывать в модернизацию.

А вы пересказываете заказной бред с вумным видом и говорите: что именно не понятно? от ревала плачут только ахметки,они привыкли только косить бабло и платить копейки крестьянам и вообще ничего не вкладывать в модернизацию.А вы пересказываете заказной бред с вумным видом и говорите: что именно не понятно?

От чего внутренние покупатели в восторге? От того что цены и расходы растут, а зарабатывать деньги становится все сложней и сложней?Ахметки зарабатывают не на производстве конкурентоспособной продукции. Например зеленый тариф для СЭС, ВЭС и ТЭС - это не конкурентоспособная продукция. Конкурентоспособная - это производство дешевой электроэнергии АЭС. Но выработку АЭС снижают, повышая государственные расходы на зеленый тариф и ТЭС. Причем повышение расходов на ТЭС делает вообще бессмысленным само существование зеленого тарифа.Это становится возможным за счет ручного государственного регулирования цен с плановой экономикой. Чтобы эта схема работала, в ущерб росту ВВП повышают наполнение бюджета и увеличивают тарифы на энергоресурсы, потому что именно из бюджета и за счет повышения тарифов идет финансирование зеленого тарифа, ТЭС, возмещения НДС из бюджета и т.п. ВВП падает, экономика умирает, расходы пересичного растут, а зарабатывать ему становится тяжелее. При этом растут доходы ахметок, и менеджеров госкомпаний, которым зарабатывать становится легче.Так кто плачет, а кто в восторге?